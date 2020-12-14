Меган Маркл вышла на публику впервые после объявления о выкидыше

Меган Маркл появилась на публике впервые после объявления о случившемся у нее выкидыше. Проживающая ныне в США герцогиня Сассекская неожиданно приняла участие в записи программы американского телеканала CNN Heroes («Герои»). Эта телепередача посвящена «простым людям, которые меняют мир». 39-летняя жена принца Гарри выразила свое восхищение теми, кто самоотверженно помогает другим во время пандемии коронавируса.

«В год, который был таким непростым для всех, меня вдохновляют истории о сострадании. По всей стране люди отложили в сторону свои собственные нужды, чтобы собраться вместе и поддержать коллективное благополучие», — сказала Меган. Она напомнила о волонтерах, которые доставляли еду тем, кто не мог выходить из дома. В числе них были и сами Меган и Гарри, которые в апреле этого года поработали курьерами по доставке продуктов в Лос-Анджелесе.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету.

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