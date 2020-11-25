Меган Маркл перенесла выкидыш

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая родила своего первенца Арчи 6 мая 2019 года, сообщила о своем личном горе. 39-летняя герцогиня Сассекская перенесла выкидыш. Об этом она написала в откровенном письме в газету New York Times. Бывшая актриса рассказала, что это случилось в июле.

«Это было июльское утро, которое началось так же обычно, как и любой другой день. Приготовить завтрак. Покормить собак. Принять витамины. Найти потерянный носок. Подобрать цветной мелок, закатившийся под стол. Собрать волосы в хвост, прежде чем вытащить сына из кроватки… После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я рухнула на пол, держа сына на руках и напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, когда обнимала своего первенца, что теряю второго ребенка», — написала Меган.

После этого ее госпитализировали.

«Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа за руку мужа. Я чувствовала липкость его ладони и целовала костяшки его пальцев, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза стекленели. Я пыталась представить, как мы оправимся после этого.

Я вспомнила момент в прошлом году, когда мы с Гарри заканчивали долгое турне по Южной Африке. Я был истощена. Я кормила грудью нашего маленького сына и пыталась храбро сохранять на публике бодрый вид.

«Вы в порядке?» — спросил меня журналист. Я ответила ему честно, не зная, что-то, что я сказала, найдет отклик у очень многих — молодых мам, пожилых людей и всех, кто по-своему тихо страдал. Вырвавшийся у меня ответ, казалось, дал людям возможность говорить свою правду. Но больше всего мне помог не честный ответ, а сам вопрос. «Спасибо за вопрос. Не многие люди спрашивают, в порядке ли я», — сказала я тогда.



Сидя на больничной койке и наблюдая боль моего мужа, который пытался собрать вместе меня, разбившуюся на части, я поняла, что единственный способ начать путь к восстановлению, это сначала спросить: «Ты в порядке?», — продолжила Меган в послании, озаглавленном «Потери, которые мы разделяем», рассуждая на тему того, как важно сочувствовать другим.

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