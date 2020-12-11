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Трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые прошлись по красной ковровой дорожке — фото и видео

21:20 11 декабря 2020
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям, недавно завершившие турне по Великобритании, привели троих своих детей на представление пантомимы в театр The London Palladium. Семья Кембриджей прошла по красной ковровой дорожке. Это первый подобный выход семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи.

Шоу было устроено в знак благодарности сотрудникам, которые обеспечивают нормальное течение жизни страны в период пантомимы.

Как пишет издание Daily Mail, Кейт была в элегантном черном платье с белым узором от Alessandra Rich. Принц Уильям оживил свой строгий образ одетым под пиджак ярко-красным джемпером. Шарлотту нарядили в клетчатое платье. Ее старший брат был одет в тон отцу и выглядел уже совсем взрослым. А младший принц очаровательно выглядел в синем шерстяном жакете.

Поначалу Джордж и Шарлотта держали папу за руки. Затем Шарлотта отпустила руку Уильяма. Он попытался взять ее снова, но уверенная в себе юная принцесса пожелала идти дальше самостоятельно. Малыш Луи шел с мамой.

Семья разместилась в королевской ложе. Луи большую часть времени просидел на коленях Кейт.

Принц Уильям произнес речь, в которой упомянул смерть актрисы Барбары Виндзор, о которой стало известно утром в этот же день. «Я знаю, мы будем очень по ней скучать», — сказал он.

Зрители в театре сидели, соблюдая социальную дистанцию между семьями.

Это первое официальное королевское мероприятие, в котором семья герцога и герцогини Кембриджских приняла участие в полном составе.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королева Елизавета впервые за девять месяцев появилась на публике с принцами Чарльзом, Уильямом и Кейт Миддлтон.

Фото PA/Twitter Emily Andrews/The Duke and Duchess of Cambridge

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