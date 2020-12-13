Кремль устал: стало известно, почему у Путина в последнее время появились поводы для серьезного беспокойства

В Кремле перестали скрывать темные стороны жизни президента Владимира Путина и его ближайшего окружения. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил журналист Иван Яковина.

Яковина напомнил, что личная жизнь российского лидера и его наиболее приближенных людей всегда считалась одной из наиболее охраняемых тайн спецслужб. Но в последнее время стали появляться все новые и новые подробности, которые говорят о том, что окружение Путина начинает технично сливать своего лидера.

Журналист напомнил информацию СМИ о том, что Алина Кабаева родила Путину второго ребенка. Также стали известны огромные заработки бывшей спортсменки — 1 миллион долларов в месяц. После этого появилось расследование о бывшей уборщице из Питера, которая стала владелицей имущества в северной российской столице. А также о ее дочери, очень похожей на Путина. Снова вспомнили историю про старшую дочь российского президента Екатерину Тихонову, ее мужа Кирилла Шамалова и акции компании «Сибур», которые отобрали у Шамалова, когда он развелся с Тихоновой.

Сейчас в СМИ обсуждают новостьо том, что Путин с прошлого лета живет на море, а в Сочи ему построили точную копию рабочего кабинета.

По словам журналиста, происходящее напоминает времена позднего Ельцина, когда разные группировки в Кремле боролись, чтобы получить власть после ухода больного и слабеющего лидера. Яковина предполагает, что сейчас причины те же самые.

Журналист считает, что в Кремле явно идет борьба по поводу того, что делать с Путиным — сохранять на посту или убирать. Вероятно, для этого в России в ускоренном режиме приняли закон о гарантиях безопасности для бывшего президента РФ.

«Принимая все это во внимание, думаю, что не ошибусь, если скажу, что в 2021 году в России появится новый правитель вместо Путина», — добавил Яковина.

Напомним, несколько месяцев назад американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире. Президент России Владимир Путин в этот перечень не попал. В последний раз он включался журналом Time в 100 самых влиятельных людей в мире в 2017 году.

Фото РИА «Новости»

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