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Мир

Путин прячется в Сочи, но делает вид, что работает в Подмосковье, — расследование СМИ

16:34 9 декабря 2020
Путин

Президент России Владимир Путин, который давно не появляется на публике, на самом деле находится в резиденции в Сочи.

Об этом пишет «Проект», уточняя, что у хозяина Кремля есть несколько резиденций с одинаковыми кабинетами. Расследователи делают такой вывод, основываясь на открытых данных и на словах четырех информированных источников.

Утверждается, что Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, однако информацию об этом скрывали из-за коронавируса — ждали вторую волну заболеваемости. Мол, в такие моменты народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней.

То, что в сочинской резиденции сделан кабинет аналогичный помещению в подмосковном Ново-Огарево, журналистам рассказали два не связанных между собой информированных собеседника и подтвердил менеджер одной из госкомпаний.

Между тем пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух идентичных кабинетов, сделанных для того, чтобы было непонятно, где он работает. Он заявил, что кабинетов у президента России много и они находятся в разных городах, а вот одинаковых нет.

Ранее журналисты назвали владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука «хранителем секретов Путина».

Фото с сайта Кремля.

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