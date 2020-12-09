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Мир

Заботится о любовницах: раскрыт хранитель тайн Путина

9:33 9 декабря 2020
Путин

В России чуть ли не вторым человеком после президента Владимира Путина называют его давнего знакомого, владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, который считается хранителем секретов хозяина Кремля.

Об этом пишет «Проект», утверждая, что именно финансовое учреждение сыграло важную роль в дружбе Путина и Ковальчука, который, кстати, чурается публичности.

По данным расследователей, в нулевых долю в «России» получила Светлана Кривоногих — близкая подруга Путина еще по 90-м и возможная мать его третьей дочери.

Другой эпизод связан с Катериной Тихоновой — дочкой российского президента в законном браке. Она в свое время вышла замуж за сына одного из совладельцев «России» Николая Шамалова. После того, как брак распался, свекор Тихоновой лишился крупной доли в важнейшем банке страны, а бизнес его сына резко пошел вниз.

Еще одна женщина, которую тесно связывают с Путиным, получила высокую должность в «Национальной медиа группе», которая, как утверждается, контролирует значительное количество российских массмедиа. Так, бывшая гимнастка и на тот момент Депутат Госдумы Алина Кабаева возглавила Общественный совет, а со временем стала директором совета директоров холдинга.

Неплохо устроилась и еще одна дочь Путина — Мария Воронцова — ей принадлежат 20% в масштабном проекте «Согаза» — «Намеко», многофункциональном медицинском комплексе в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей.

Фото из Википедии.

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