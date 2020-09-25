Опубликован список 100 самых влиятельных людей мира. Путина в нем нет

Американский журнал Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире. По традиции, вошедшие в него разделены на пять групп: «Пионеры», «Артисты», «Лидеры», «Титаны», «Иконы». Издание не расставляет никого строго по местам. (В прошлом месяце были названы самые влиятельные люди Украины.)

Примечательно, что в этот раз в список не попал ни один из россиян. Президент России Владимир Путин последний раз включался журналом Time в 100 самых влиятельных людей в мире в 2017 году.

В категории «Лидеры» вошли президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару. Евросоюз представлен председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Пандемия COVID-19, бросив вызов всему человечеству, подтолкнула Time к тому, чтобы включить в эту группу не только государственных деятелей и политиков. В список вошли глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус и главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

В категории «Титаны» представлены генеральный директор корпорации Google Сундар Пичаи, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, голливудский продюсер, режиссер и актер Тайлер Перри, глава МВФ Кристалина Георгиева, американская актриса Габриэль Юнион.

В группу «Иконы» в числе других вошли японская теннисистка Наоми Осака, американская футболистка Меган Рапино, актер и художник Билли Портер, представляющий ЛГБТ-сообщество, американская правозащитница Анджела Дэвис.

В группе «Пионеры» собраны 25-летняя американская певица Меган Джовон Рут Пит, выступающая под псевдонимом Megan Thee Stallion, китайский вирусолог Ши Чжэнли, возглавляющая лабораторию в Ухане, где началась пандемия нового коронавируса, астронавты Джессика Меир и Кристина Кох, греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо.

«Артисты» в этом году представлены канадским певцом The Weeknd, голливудским актером Майклом Б. Джорданом, певицей и актрисой Селеной Гомес, британской актрисой и сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, американской певицей и актрисой Дженнифер Хадсон, виолончелистом Йо Йо Ма, корейским режиссером Пон Джун-хо, чей фильм «Паразиты» произвел фурор и собрал множество наград, включая четыре премии «Оскар».

Напомним, весной 2020 года Forbes составил рейтинг самых богатых украинцев. В список вошли восемь долларовых миллиардеров.

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