Заразившиеся коронавирусом принц и принцесса объявили, что ждут ребенка

Принц и принцесса Швеции, которые в конце ноября отправились на самоизоляцию в связи с тем, что заразились коронавирусом, объявили о том, что ждут третьего ребенка. У 41-летнего принца Карла Филиппа и 36-летней принцессы Софии (бывшей модели Софии Хелльквист) уже есть двое сыновей — четырехлетний принц Александр и трехлетний принц Габриэль. Прибавление в королевском семействе ожидается весной будущего года — между мартом и апрелем. Беременная принцесса чувствует у себя хорошо. Заболеванием COVID-19 протекало у нее в легкой форме.

Карл Филипп — второй по старшинству ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. С момента своего рождения он был кронпринцем и наследником престола. Однако после конституционной реформы порядок престолонаследия изменился в соответствии с принципом абсолютного первородства. Трон унаследует старшая сестра принца — принцесса Виктория. Сам Карл Филипп занимает ныне четвертое место в очереди после Виктории и двух ее детей.

Будущий младенец займет седьмое место в очереди на шведский престол. Титул «Его» или «Ее Королевское Высочество» ребенок носить не будет — поскольку король Карл XVI Густав официально «сократил» монархию, лишив около года назад королевских титулов пятерых своих младших внуков — сыновей Карла-Филиппа и детей своей младшей дочери принцессы Мадлен — Леонору, Николя и Адриенну. Они не будут получать финансирование за счет налогоплательщиков и не станут выполнять никаких королевских обязанностей. Свой статус сохраняют лишь дети Виктории — восьмилетняя Эстель и четырехлетний Оскар.

В европейских королевских домах в 2021 году намечается бэби-бум. Ранее о своих беременностях объявили две внучки британской королевы Елизаветы — принцесса Евгения и Зара Тиндолл.

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