Принц и принцесса Швеции заразились корнавирусом

После того, как COVID-19 выявили у члена британской королевской семьи, жены двоюродного брата королевы Елизаветы принцессы Майкл Кентской, стало известно, что коронавирусом заразились принц и принцесса Швеции.

Как сообщает агентство Reuters, заболели 41-летний принц Карл Филипп и его 35-летняя супруга — принцесса София.

Карл Филипп — второй по старшинству ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. С момента своего рождения 1 января 1980 года он был кронпринцем и наследником престола. Однако конституционная реформа изменила порядок престолонаследия в соответствии с принципом абсолютного первородства. И теперь трон унаследует старшая сестра принца — принцесса Виктория. А сам Карл Филипп занимает ныне четвертое место в очереди после Виктории и двух ее детей.

В 2015 году Карл Филипп, считавшийся одним из самых завидных холостяков мира, женился на бывшей модели Софии Хелльквист. У четы двое сыновей — четырехлетний принц Александр и трехлетний принц Габриэль. Не сообщается, делали ли тесты на коронавирус детям. Карл Филипп и София, которые переносят болезнь в довольно легкой форме, находятся дома на карантине вместе с сыновьями.

Ранее отказавшаяся от карантина Швеция признала свой провал в борьбе с коронавирусом.

Между тем на самоизоляции сейчас также находится король Испании Филипп VI. 52-летний монарх контактировал с больным коронавирусом.



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