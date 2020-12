Внучка королевы Елизаветы II объявила, что ждет третьего ребенка

В британской королевской семье наблюдается настоящий бэби-бум. Вслед за принцессой Евгенией, которая ждет первенца в начале 2021 года, о своей беременности объявила еще одна внучка Ее Величества. 39-летняя Зара Тиндолл и ее 41-летний супруг Майк станут родителями в третий раз.

Как сообщает издание Daily Mail, Майкл Тиндолл рассказал об этом в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby. «У меня хорошая неделя, на прошлой неделе сделали ультразвук — третий Тиндалл в пути», — признался он. Майк надеется, что на этот раз у них будет мальчик.

Зара, девичестве Филлипс — дочь принцессы Анны. Она успешно занимается конным спортом и является обладательницей множества престижных наград — в том числе серебряной олимпийской медали. За игрока в регби Майка Тиндолла Зара вышла замуж в июле 2011 года. У Тиндаллов двое детей — шестилетняя Миа Грейс и двухлетняя Лена Элизабет. Между рождениями дочек Зара пережила два выкидыша.

У королевы Елизаветы и принца Филиппа в настоящий момент восемь правнуков. В будущем году их будет уже десять.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл объявила о том. что у нее случился выкидыш.

