Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения объявила о своей беременности (фото)

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения официально объявила о своей беременности. 30-летняя Евгения и ее 34-летний муж-простолюдин Джек Бруксбэнк ждут первенца «в начале 2012 года». Ребенок займет 11-е место в очереди на британский престол. Это будет уже девятый правнук или правнучка Елизаветы II и принца Филиппа. В настоящий момент самым младшим членом королевской семьи является Арчи — сын принца Гарри и Меган Маркл, родившийся 6 мая 2019 года.

В дополнение к официальному сообщению Букингемского дворца будущие родители опубликовали милое фото в Instagram.

Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

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The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC — The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2020

Евгения и Джек поженились в октябре 2018 года в Виндзоре. Принцесса — младшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю и герцогини Йоркской Сары Фергюсон.

Ранее в СМИ появились слухи о беременности старшей сестры Евгении принцессы Беатрис, которая неожиданно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци в июле этого года. Беатрис засекли в магазине детских товаров. Не исключено, однако, что она просто покупала подарок будущему племяннику или племяннице.

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