Меган Маркл не первой в королевской семье открыто рассказала о выкидыше – кто сделал это до нее

В прессе и соцсетях обсуждают откровенное признание Меган Маркл, которая рассказала, что в июле этого года она перенесла выкидыш, потеряв их с принцем Гарри второго ребенка. Кто-то критикует герцогиню Сассекскую за столь смелое объявление, напоминая, что они с мужем покинули королевскую семью для того, чтобы оградить свою личную жизнь от назойливого внимания публики. Другие хвалят бывшую актрису за то, что она рискнула говорить о том, что принято замалчивать, и сняла табу с этой темы.

При этом Меган стала не первой женщиной в британской королевской семье, открыто рассказавшей о своем горе. Так, ранее это сделала внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндолл, дочь принцессы Анны. Зара (в девичестве Филлипс), которая в 2011 году вышла замуж за регбиста Майка Тиндолла, родила своего первенца, дочь Мию, 17 января 2014 года. 30 ноября 2016 года пара объявила о будущем прибавлении семейства. Однако за несколько дней до Рождества 2016 года у Зары случился выкидыш, о чем было объявлено публично. В следующем году миссис Тиндолл перенесла второй выкидыш, о чем она тогда умолчала. И наконец 18 июня 2018 года родилась вторая дочь супругов — Лена. Вскоре после ее рождения Зара рассказала о перенесенных ею трагедиях журналистам The Sunday Times. Именно тогда она призналась, что выкидышей у нее было два. И отметила, что ей было тяжело делиться столь личными переживаниями. «Я думаю, необходимо пережить период, когда вы не говорите об этом, поскольку рана еще слишком свежа. Но, как обычно бывает, время — великий целитель», — сказала Зара.

Зара и Майк Тиндолл

Тяжелый путь к материнству прошла и графиня Уэссекская Софи, жена младшего сына королевы принца Эдварда. Софи Рис-Джонс вышла замуж за принца в июне 1999 год. В декабре 2001 года 37-летняя графиня была по воздуху срочно доставлена в госпиталь с внематочной беременностью, угрожавшей ее жизни. Софи перенесла операцию и потеряла ребенка на шестинедельном сроке. Пока женщина приходила в себя в больнице, принц Эдвард рассказал репортерам о случившемся, назвав это «самым болезненным, что можно пережить».

Два года спустя невестка королевы родила дочь — леди Луизу Виндзор. Девочка родилась недоношенной. Софи сделали экстренное кесарево сечение на восьмом месяце беременности. Мать и новорожденная перенесли сильную кровопотерю из-за разрыва плаценты. В декабре 2007 года Софи родила сына Джеймса, виконта Северна — также путем кесарева сечения.

Софи и принц Эдвард с детьми

У жены принца Уильяма Кейт Миддлтон все три беременности завершились благополучно. Однако каждый раз герцогиня Кембриджская испытывала сильнейшую тошноту и рвоту — состояние, известное как гиперемезис беременных (hyperemesis gravidarum). Иногда симптомы его бывают настолько невыносимы, что единственным выходом остается прерывание беременности. Однако Кэтрин все мужественно вытерпела. В 2013 году появился на свет принц Джордж, двумя годами позже — принцесса Шарлотта, а в 2018 году — принц Луи.

Кейт Миддлтон и принц Луи

Между тем Букингемский дворец отказался комментировать выкидыш Меган Маркл, назвав это «глубоко личным вопросом». Однако инсайдер говорит, что вся семья глубоко опечалена случившимся.

Публично соболезнования герцогине и герцогу Сассекским выразил лишь дядя Гарри — граф Чарльз Спенсер. Младший брат принцессы Дианы сказал, что не может «даже представить себе их агонию».



Ранее «ФАКТЫ» писали — Появились фото беременной Меган Маркл до выкидыша.

Фото PA

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