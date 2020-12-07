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Мир

Лукашенко запретили участие во всех спортивных мероприятиях под эгидой МОК

19:52 7 декабря 2020
Лукашенко

Александру Лукашенко, который не собирается отказываться от власти и соглашаться на новые выборы в Беларуси, запрещено участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпийские игры.

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает Telegram-канал 360tv.ru.

Олимпийские игры -2020, которые должны были состояться летом этого года в Токио, из-за пандемии коронавируса перенесены на более поздний срок. На официальном сайте МОК отмечается, что Олимпиада, новая дата которой пока не утверждена, состоится не позднее лета 2021 года.

Напомним, протесты в Беларуси началась после президентских выборов 9 августа. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов несколько человек погибли, сотни демонстрантов получили травмы и ранения.

Европейский Союз ввел санкции в отношении белорусских политиков, входящих в «ближний круг» Лукашенко и самого бывшего президента.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко «злом». Он считает, что нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон и сделал это нормой поведения.

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