Пытался защитить бело-красно-белые ленты: в Минске умер избитый силовиками 31-летний активист

В столице Беларуси Минске продолжаются избиения силовиками участников протестов. Одной из жертв их действий стал 31-летний активист Роман Бондаренко, которого накануне доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) после задержания.

Об этом передает tut.by.

По словам очевидцев, неизвестные люди в гражданской форме и масках приехали во двор дома, где жил Бондаренко, и начали снимать бело-красно-белые ленты. Он в числе других жильцов вышел спросить, что происходит.

Один из тех, что были в маске, оттолкнул его и отбросил так, что мужчина ударился головой.

По словам сестры погибшего Ольги, Романа оперировали несколько часов, в течение которых он находился без сознания. Впоследствии Роману стало хуже, у него поднялась температура до 40.

О смерти участника протестов стало известно 12 ноября.

В это время кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи Романа Бондаренко.

После сообщения о смерти Романа люди начали нести на «Площадь перемен» цветы и зажигать свечи. Также собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Трибунал!».

На смерть Бондаренко также отреагировала лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными», — сказала она.

Напомним, что массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Первые акции жестко разгонялись. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Сообщалось о четырех погибших среди протестующих.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается идти на уступки участников протестов, и даже пугает их «серьезными экономическими трудностями».

Фото: finance.tut.by

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