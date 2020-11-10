«Не возьмут они Беларусь… тепленькой», — Лукашенко о проблемах с экономикой

Александр Лукашенко ожидает, что Беларусь ждут серьезные экономические трудности. Об этом заявил в видеоинтервью, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«COVID — это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи», — заявил Лукашенко.

Также он спрогнозировал непростые экономические реалии.

«Наши же „протестуны“, и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь… „тепленькой“. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь „тёпленькой“. Мы выстоим. Но будет непросто», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларусь продолжаются массовые протесты — задержано уже более тысячи человек.

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