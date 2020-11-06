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ЕС ввел в действие санкции против Лукашенко и его ближайшего окружения: полный список

17:15 6 ноября 2020
ЕС ввел в действие санкции против Лукашенко и его ближайшего окружения: полный список

Европейский Союз ввел в действие санкции в отношении 14 беларусских политиков, входящих в «ближний круг» президента Лукашенко. Санкции предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов.

В списке, опубликованном в официальном журнале ЕС:

  • сам Александр Лукашенко,
  • его старший сын Виктор (является советником президента по национальной безопасности, членом Совета безопасности),
  • глава администрации президента Игорь Сергеенко, новый председатель КГБ Беларуси Иван Терпель,
  • начальник Главного управления по охране правопорядка и профилактике МВД Роман Мельник,
  • глава Следственного комитета Иван Носкевич,
  • бывший первый заместитель председателя Следственного комитета, ныне председатель Государственного комитета судебной экспертизы Алексей Волков,
  • заместители председателя Следственного комитета Сергей Аземша и Андрей Смаль,
  • глава Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко,
  • заместитель министра информации Иван Бузовский,
  • пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт,
  • командир подразделения ALFA Сергей Зубков,
  • бывший госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков;
  • председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции против 40 граждан Беларуси, однако в тот раз Александра Лукашенко в список не вносили.

Фото wikipedia.org/

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