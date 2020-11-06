ЕС ввел в действие санкции против Лукашенко и его ближайшего окружения: полный список
Европейский Союз ввел в действие санкции в отношении 14 беларусских политиков, входящих в «ближний круг» президента Лукашенко. Санкции предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов.
В списке, опубликованном в официальном журнале ЕС:
- сам Александр Лукашенко,
- его старший сын Виктор (является советником президента по национальной безопасности, членом Совета безопасности),
- глава администрации президента Игорь Сергеенко, новый председатель КГБ Беларуси Иван Терпель,
- начальник Главного управления по охране правопорядка и профилактике МВД Роман Мельник,
- глава Следственного комитета Иван Носкевич,
- бывший первый заместитель председателя Следственного комитета, ныне председатель Государственного комитета судебной экспертизы Алексей Волков,
- заместители председателя Следственного комитета Сергей Аземша и Андрей Смаль,
- глава Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко,
- заместитель министра информации Иван Бузовский,
- пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт,
- командир подразделения ALFA Сергей Зубков,
- бывший госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков;
- председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.
Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции против 40 граждан Беларуси, однако в тот раз Александра Лукашенко в список не вносили.
Фото wikipedia.org/107
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter