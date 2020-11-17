"Не хватает общения": Песков раскрыл тайну изолированного Путина

Теряющий из-за пандемии коронавируса друзей президент РФ Владимир Путин лишен элементарного человеческого общения - вероятно, из-за того, что в страхе перед опасной заразой вынужден проводить большую часть времени в «бункере» резиденции в Ново-Огарево.

О недостатке общения лидера с народом сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин якобы «любит общаться с людьми» и «нуждается» в этом с точки зрения получения обратной связи.

«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно», — посетовал Песков.

При этом представитель Кремля пояснил, что Путин работает в режиме, «растянутом по суткам».

«Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика», — рассказал Песков, намекая то ли на отсутствие у своего босса навыков тайм-менеджмента, то ли на его стремление копировать стиль работы советских лидеров, которых часто видели в Кремле по ночам.

При этом пресс-секретарь Путина выразил надежду, что рано или поздно произойдёт «возвращение к нормальной жизни», и хозяин Кремля сможет без боязни заражения коронавирусом встречаться с любимым народом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас московское руководство занято размышлениями о том, какой будет политика нового президента США по отношению к России. Или, возможно, и более радостными событиями.

Фото: znak.com

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