28.09 / 28.29 33.08 / 33.47
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Не хватает общения": Песков раскрыл тайну изолированного Путина

23:30 17 ноября 2020
Путин в бункере

Теряющий из-за пандемии коронавируса друзей президент РФ Владимир Путин лишен элементарного человеческого общения - вероятно, из-за того, что в страхе перед опасной заразой вынужден проводить большую часть времени в «бункере» резиденции в Ново-Огарево.

О недостатке общения лидера с народом сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин якобы «любит общаться с людьми» и «нуждается» в этом с точки зрения получения обратной связи.

«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно», — посетовал Песков.

При этом представитель Кремля пояснил, что Путин работает в режиме, «растянутом по суткам».

«Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика», — рассказал Песков, намекая то ли на отсутствие у своего босса навыков тайм-менеджмента, то ли на его стремление копировать стиль работы советских лидеров, которых часто видели в Кремле по ночам.

При этом пресс-секретарь Путина выразил надежду, что рано или поздно произойдёт «возвращение к нормальной жизни», и хозяин Кремля сможет без боязни заражения коронавирусом встречаться с любимым народом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас московское руководство занято размышлениями о том, какой будет политика нового президента США по отношению к России. Или, возможно, и более радостными событиями.

Фото: znak.com

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

"Политики – не ученые": доктор Комаровский рассказал, как нужно было вводить карантин выходного дня

Кузины королевы Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

ольга грабар

Перед смертью попросила помощи для умирающих от коронавируса: история житомирянки потрясла сеть

Светлана Лобода

Бывший прокатчик Лободы рассказал о ее вражде с Ани Лорак

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер