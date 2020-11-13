Алину Кабаеву поздравляют с рождением второго ребенка
Известная российская гимнастка и «медиаменеджер», которую британские журналисты считают женой 68-летнего президента РФ Владимира Путина и человеком, уговаривающем его оставить в будущем году свой пост, родила второго ребенка.
О вторых родах Алины Кабаевой, которые якобы прошли в тайном режиме, сообщает «Собеседник» со ссылкой на журнал Woman Journal.
По информации источников издания, Алина якобы в начале этого года забеременела, благополучно выносила и родила ребёнка, чем и вызваны появившиеся в российском сегменте Сети многочисленные поздравления.
В то же время, отмечает издание, никаких деталей о пополнении в семье Кабаевой, как и о её якобы родившемся ребенке, нет. Сама Алина и её официальные представители на поздравления от поклонников пока никак не реагируют.
Что, впрочем, и не удивительно, так как Алина Кабаева принципиально старается не сообщать никаких деталей о своей личной жизни.
Именно это, возможно, и стало причиной того, что около двух лет назад впервые появились слухи, касающиеся пополнения в семье гимнастки. А теперь возникла и вторая волна этих слухов, спровоцировав многочисленные поздравления Алине Кабаевой от её поклонников.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Путин публично объявил о разводе со своей женой Людмилой в июне 2013 года, сказав, что их брак изжил себя. По слухам, у главы государства был давний роман с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой, которая якобы уже родила ему двоих детей.
Фото: globalsib.com415
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