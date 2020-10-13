Болезнь Путина назвали прогрессирующей и раскрыли роль его дочери

Недавнее 68-летие российского президента Владимира Путина, к которому приурочили резкие акции как в Москве, так и в Киеве, на самом деле могло быть 70-летием, а сам хозяин Кремля — тяжело больным.

Как пишет «Собеседник», российский историк и политический аналитик Валерий Соловей и ранее утверждал, что Путин скоро не сможет управлять страной, и что он не полностью адекватен из-за приема лекарств, а теперь заявил об усугублении ситуации. Он обратил внимание на то, что Путин, безвылазно сидящий в «бункере» резиденции в Ново-Огарево, резко ограничил число посетителей, в том числе и тех, кто ранее попадал к нему без особого труда.

«Он себя не очень хорошо чувствует в последнее время. Я бы сказал: не очень хорошо с нарастающей силой. Он устает, поэтому не нуждается уже в больших компаниях. Ему тяжело переносить людей», — заявил историк в интервью «Росбалту» и добавил, что те, кто не смог пробиться на прием к Путину, крайне этим обеспокоены.

«Это у них вызывает расстройство, мягко говоря. А главное — напряжение. Они понимают, что что-то готовится, возможно, что-то нехорошее зреет, но они не могут ни на что повлиять», — говорит Валерий Соловей.

Также он утвердительно ответил на вопрос о разработке «зелья вечной молодости» для радикального продления жизни, что делается по указанию Путина. «Насколько я знаю, исследованием занимается его дочь Екатерина. Вообще, этой проблемой занимаются еще с середины прошлого десятилетия. Но результатов никаких нет», — отметил он и добавил, что работы ведутся и над созданием «чудо-лекарства» от рака. И делается это не случайно.

Что же касается реального возраста российского президента, то по информации Валерия Соловья, Путину на два года больше, чем указано в официальной биографии — не 68, а 70 лет.

Ранее Валерий Соловей заявлял, что в 2022 году президента Путина не будет в российской и международной политике. При этом он не использовал выражение «смертельно болен», а говорил о «личных обстоятельствах непреодолимой силы»

Фото — скриншот с видео на сайта президента РФ.



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