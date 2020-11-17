Вакцина не помогла: СМИ сообщили о смерти друга Путина Евгения Ролдугина
Несмотря на наличие у российских властей якобы эффективной вакцины «Спутник V», они не смогли спасти заболевшего коронавирусом бывшего руководителя представительства «Газпрома» в Латвии Евгения Ролдугина, который умер в Риге накануне.
Об этом сообщает «Яндекс» со ссылкой на Delfi.
«Умер бывший руководитель латвийского представительства российской энергокомпании „Газпром“ Евгений Ролдугин, у которого выявили Covid-19», — говорится в сообщении латвийского агентства.
Евгений Ролдугин являлся страшим братом одиозного виолончелиста Сергея Ролдугина, замешанного в скандале с отмыванием денег в офшорах. Кроме того, он и сам считался другом Путина — они якобы сдружились во время учебы. Кроме того, в советский период Евгений Ролдугин служил в КГБ, а позже возглавил «Газпром».
«Евгений — старший брат Сергея Ролдугина, близкого друга президента России Владимира Путина», — уточняет Delfi.
Портал Skaties узнал, что за Ролдугиным в Латвию якобы был отправлен специальный «летающий госпиталь МЧС». Согласно данным сервиса flightaware, самолет с номером RA-89066 2 ноября вылетел из московского аэропорта Жуковский в Ригу, однако уже в этот же день вернулся домой.
На сайте «Газпрома» о Ролдугине сообщается, что в 2008 году он был назначен директором представительства компании в Латвийской Республике. Почти через 10 лет он покинул этот пост.
Напомним, имя Сергея Ролдугина прозвучало весной 2016 года, когда консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали материалы о финансовых сделках, к которым могут быть причастны крупнейшие политики мира. Ролдугин оказался центральной фигурой «российской» части расследования. Сообщалось о миллиардах долларов российских госкомпаний в панамском оффшоре. В апреле 2016 года Владимир Путин, комментируя «панамский скандал», рассказал, что Ролдугин купил виолончель «Стюард», созданную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1732 году. Покупка обошлась в $ 12 млн. В том же 2016 году Владимир Путин наградил Сергея Ролдугина орденом Александра Невского.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный одесский активист Сергей Стерненко не смог пройти мимо новости об инфицировании соратника Виктора Медведчука Вадима Рабиновича. В своем Twitter он напомнил оппозиционному политику о его обещании доставить в Одессу российскую «чудо-вакцину» от COVID-19.
Фото: mixnews.lv/latviya121
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