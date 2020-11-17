Вакцина не помогла: СМИ сообщили о смерти друга Путина Евгения Ролдугина

Несмотря на наличие у российских властей якобы эффективной вакцины «Спутник V», они не смогли спасти заболевшего коронавирусом бывшего руководителя представительства «Газпрома» в Латвии Евгения Ролдугина, который умер в Риге накануне.

Об этом сообщает «Яндекс» со ссылкой на Delfi.

«Умер бывший руководитель латвийского представительства российской энергокомпании „Газпром“ Евгений Ролдугин, у которого выявили Covid-19», — говорится в сообщении латвийского агентства.

Евгений Ролдугин являлся страшим братом одиозного виолончелиста Сергея Ролдугина, замешанного в скандале с отмыванием денег в офшорах. Кроме того, он и сам считался другом Путина — они якобы сдружились во время учебы. Кроме того, в советский период Евгений Ролдугин служил в КГБ, а позже возглавил «Газпром».

«Евгений — старший брат Сергея Ролдугина, близкого друга президента России Владимира Путина», — уточняет Delfi.

Портал Skaties узнал, что за Ролдугиным в Латвию якобы был отправлен специальный «летающий госпиталь МЧС». Согласно данным сервиса flightaware, самолет с номером RA-89066 2 ноября вылетел из московского аэропорта Жуковский в Ригу, однако уже в этот же день вернулся домой.

На сайте «Газпрома» о Ролдугине сообщается, что в 2008 году он был назначен директором представительства компании в Латвийской Республике. Почти через 10 лет он покинул этот пост.

Напомним, имя Сергея Ролдугина прозвучало весной 2016 года, когда консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали материалы о финансовых сделках, к которым могут быть причастны крупнейшие политики мира. Ролдугин оказался центральной фигурой «российской» части расследования. Сообщалось о миллиардах долларов российских госкомпаний в панамском оффшоре. В апреле 2016 года Владимир Путин, комментируя «панамский скандал», рассказал, что Ролдугин купил виолончель «Стюард», созданную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1732 году. Покупка обошлась в $ 12 млн. В том же 2016 году Владимир Путин наградил ​Сергея Ролдугина орденом Александра Невского.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный одесский активист Сергей Стерненко не смог пройти мимо новости об инфицировании соратника Виктора Медведчука Вадима Рабиновича. В своем Twitter он напомнил оппозиционному политику о его обещании доставить в Одессу российскую «чудо-вакцину» от COVID-19.

Фото: mixnews.lv/latviya

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