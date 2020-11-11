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Мир

Алиев объявил свою победу в войне за Карабах

14:28 11 ноября 2020
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, днем ранее подписавший вместе с руководством России и Армении заявление о прекращении огня, объявил о победе его страны в войне за Нагорный Карабах.

Как пишет «Лента.ру», азербайджанский лидер заявил, что боевые действия в регионе окончены. Он также сообщил, что Азербайджан проведет в Нагорном Карабахе оценку ущерба и потребует от Армении компенсации.

Напомним, что текст заявления, подписанного лидерами трех стран, обнародовали в Кремле. Документ состоит из девяти пунктов, в нем указаны четкие сроки возвращения территорий под контроль Азербайджана. Одно из положений касается российских миротворцев — контингент предполагается ввести на пять лет с автоматическим продлением полномочий миссии.

Позже российские медиа обратили внимание на то, что кремлевский вариант несколько отличается от того, который который был обнародован ранее. Так, были внесены исправления в несколько пунктов. В частности, в момент, касающийся контроля над Лачинским коридором.

Фото с сайта президента Азербайджана.

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