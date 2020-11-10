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Мир

Текст Кремля о прекращении войны в Карабахе оказался «измененным»

14:12 10 ноября 2020
Кремль

Первоначальный текст совместного заявления руководителей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху отличается от документа, который обнародовал Кремль.

Как сообщает «Медуза», были исправлены несколько пунктов заявления. В частности, второй, где говорится о возвращении Азербайджану до 20 ноября Агдамского района. Однако в ранее опубликованном заявлении шла речь и о возвращении удерживаемых Арменией территорий в Газахском районе — в «кремлевском варианте» этого нет.

Из пункта 6, где говорится о возвращении Азербайджану до 15 ноября 2020 года Кельбаджарского района, а до 1 декабря 2020 года — Лачинского района, из текста исчезла часть фразы — «оставляя при этом за собой» Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу. В «кремлевском варианте» Лачинский коридор «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации».

А в 9 пункте несколько изменили фразу о транспортном обеспечении. Если ранее на Армению возлагалось «обеспечение транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республики», то в варианте Кремля эту часть фразы заменили на «гарантирует безопасность транспортного сообщения».

Есть небольшие правки и в других пунктах, в частности, в части документа, где идет речь об обмене между сторонами пленными и удерживаемыми лицами — пункт дополнен словом «заложники».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял подписание документа тем, что прекратить боевые действия ему советовали военные — следовало «остановиться» из-за «определенных проблем», перспектива решения которых не ясна, а ресурс исчерпан.

Фото из Википедии, автор Aleksandr Mullin.

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