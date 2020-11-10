Конец войне? Премьер Армении Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Путиным заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, где накануне был сбит российский вертолет.

Об этом со ссылкой на информацию от главы армянского правительства передает ТАСС.

«Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают», — отметил он, добавив, что «принял очень и очень трудное решение».

По словам Пашиняна, «данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации».

«Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни. Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — указал он.

Россия и Азербайджан пока ничего не сообщали о заявлении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 8 ноября Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения — Шушу.

Фото: ТАСС

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