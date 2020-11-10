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Мир

Кремль опубликовал полный текст заявления Азербайджана, Армении и РФ по Карабаху

11:29 10 ноября 2020
подписание

В Кремле опубликовали текст трехстороннего документа, подписанного Азербайджаном, Арменией и РФ и призванного урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Документ имеет статус «заявления» и был завизирован вечером 9 ноября в режиме видеоконференции.

Документ состоит из девяти пунктов, указаны четкие сроки возвращения территорий под контроль Азербайджана. Одно из положений касается российских миротворцев — контингент предполагается ввести на пять лет с автоматическим продлением полномочий миссии.

Из окончательного текста исчезло упоминание о турецких миротворцах, которые также должны были находиться в регионе и о которых ранее упоминал Алиев. Пятый пункт заявления действительно говорит о разворачивании «миротворческого центра по контролю за прекращением огня», но нет никаких уточнений, кто войдет в состав этого центра.

Президент Азербайджана называет документ фактической капитуляцией Армении, Ереван оценивает соглашение как вынужденную договоренность о перемирии.

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