Беременная Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри и уезжает в Мексику без него — СМИ

Ряд западных СМИ, в том числе мексиканская версия журнала Elle, утверждают, что Меган Маркл и принц Гарри ждут своего второго ребенка. И что беременная герцогиня Сассекская планирует отдохнуть, готовясь к будущему прибавлению семейства. Она собирается некоторое время уединенно пожить в Мексике. Причем отправится она туда без мужа.

Якобы супруги серьезно поссорились накануне выборов президента США. Близкий к паре источник утверждает, что бывшая американская актриса Маркл собралась выступить с рядом новых публичных политических заявлений — после того, как они с Гарри в телеэфире призывали американцев голосовать. Однако выступление Гарри и Меган, которых сразу же обвинили во «вмешательстве» в американские выборы, вызвало такое негодование по обе стороны океана, что Гарри высказался против дальнейших попыток ввязываться в политику. Это привело Меган в ярость. Она позвонила друзьям, у которых имеется частный самолет, и теперь планирует поездку на мексиканский курорт Лос-Кабос. Мужа она оставит дома в Калифорнии. С кем из супругов будет в это время их полуторагодовалый сын Арчи — не сообщается.

«Гарри не может последовать за Меган из-за проблем с документами и в связи вопросами безопасности, но друзья надеются, что за то время, что супруги проведут в разлуке, принц получит возможность заново оценить, был ли его отказ от жизни в качестве высокопоставленного члена королевской семьи хорошим решением», — сообщает источник.

Говорят, что Гарри все больше недоволен некоторыми сторонами своей жизни в США, в том числе друзьями-знаменитостями, которые их окружают, а также «фальшивыми и чужими людьми, которых Меган хочет включить в их круг». С помощью второго ребенка Маркл надеется отвлечь мужа от этих мыслей и укрепить свое влияние на него.

«Это единственное, что может навсегда привязать их США. Члены королевской семьи не смогут контролировать будущее этого ребенка, если он или она будет гражданином США», — говорит инсайдер.

Между тем Меган и Гарри вызвали очередную волну критики в свой адрес, устроив назло королевскому дворцу фотосессию на кладбище в Лос-Анджелессе в День памяти павших, который отмечают в Британии. Герцога и герцогиню Сассексих, нанявших для этой цели сотрудничающего со знаменитостями известного фотографа Ли Моргана, обвинили в пиаре и попытке привлечь к себе внимание любой ценой. Гарри решил устроить свою «персональную» церемонию после того, как Букингемский дворец отказал ему в просьбе возложить венок к военному мемориалу в Лондоне от его имени. Отказ был мотивирован тем, что сам принц отказался выполнять королевские обязанности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл вызвала слухи о беременности, отложив слушания своего дела в суде на девять месяцев.



Фото PA Lee Morgan

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