Принц Гарри и Меган Маркл сделали фотосессию на кладбище

В Лондоне 8 ноября в честь Дня памяти состоялась церемония поминовения павших солдат, в которой приняли участие все «работающие» члены королевской семьи.

Венки к мемориалу Кенотаф на улице Уайтхолл возложили дети королевы Елизаветы принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эдвард, а также ее внук принц Уильям. Сама Елизавета II, жена Уильяма Кейт Миддлтон и супруги детей Ее Величества наблюдали за церемонией с балконов Министерства иностранных дел.

Принц Гарри, который поселился в США вместе с женой Меган Маркл и их сыном Арчи, в церемонии участия не принимал. Более того, Букингемский дворец отказал королевскому внуку в просьбе возложить венок к Кенотафу от его имени, поскольку он сложил с себя королевские полномочия и больше не служит короне. Это расстроило принца, отслужившего десять лет в армии, однако они с женой нашли выход из положения.

Как сообщает издание People, в это же день Гарри и Меган отправились на Национальное кладбище в Лос-Анджелесе и возложили там свои цветы, которые Маркл собрала в саду их особняка в Санта-Барбаре. Цветы они принесли к обелиску, а также на две могилы солдат Содружества наций. Один из солдат служил в Королевских австралийских ВВС, другой — в Королевской канадской артиллерии.

Заодно герцог и герцогиня Сассекские сделали целую фотосессию.

Фото LEE MORGAN

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