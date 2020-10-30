Меган Маркл вызвала слухи о беременности, отложив слушания своего дела в суде на девять месяцев

Высокий суд в Лондоне удовлетворил просьбу жены британского принца Гарри Меган Маркл отложить слушание ее дела против британских СМИ на девять месяцев. как пишет газета The Sun, первое судебное заседание должно было состояться в январе 2021 года. Однако герцогиня Сассекская добилась его девятимесячной отсрочки — до осени будущего года.

Осенью прошлого года она предъявила иск таблоиду Mail on Sunday и его издателю Associated Newspapers, обвинив их в клевете и нарушении ее права на частную жизнь. Это произошло в связи с публикацией частного письма Меган, датированного 2018 годом и адресованного ее отцу Тoмасу Марклу. Она обвинила газету в том, что цитаты из ее письма исказили и подали таким образом, чтобы создать негативное впечатление о герцогине.

Причина переноса слушания дела, на котором Томас Маркл может давать показания против своей дочери, не разглашается — юристы ссылаются на конфиденциальность. Однако, как пишет издание Express, сразу же пошли слухи о том, что Меган ждет второго ребенка. И в ближайшие девять месяцев хочет обойтись без лишних стрессов. К тому же перелет из США в Великобританию и обратно в условиях пандемии — не самое подходящее путешествие для беременной женщины.

Букмекеры уже принимают ставки на то, когда принц и бывшая актриса сделают официальное объявление о будущем прибавлении их семейства. Предполагают, что это будет сделано еще до конца 2020-го года.

Первенец Гарри и Меган Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года. Гарри говорил, что они с супругой, возможно, заведут еще одного ребенка. Но слишком большую семью они не хотят — из соображений заботы об окружающей среде.

Фото YouTube



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