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Мир

Топчущий национальный флаг Беларуси силовик «лучше всего проиллюстрировал день»

22:31 1 ноября 2020
силовик топчет флаг

Белорусский фотограф Евгений Ерчак опубликовал в Instagram снимок, на котором силовик топчет ногами бело-красно-белый флаг, символ демонстрантов.

«Пожалуй, этот снимок лучше всего иллюстрирует сегодняшний день. P. S. Спасибо ребятам, впустившим сегодня к себе в квартиру 8 незнакомых людей», — написал фотокорреспондент.

Евгений Ерчак — фотограф-фрилансер, сотрудничает с рядом массмедиа. С 2010 года — фотокор TUT.BY.

Как подсчитали в правозащитном центре «Весна», число задержанных на сегодняшнем марше в Минске составило около 230 человек, и еще два десятка задержаны в других городах страны.

Белорусский Telegram-канал «Страна для жизни» анонсировал на понедельник, 2 ноября, марш пенсионеров под лозунгом «Хватит нас пугать». Кроме того, пройдет акция солидарности медицинских работников с протестующими студентами и рабочими под названием «Белый щит».

Напомним, 1 ноября в Беларуси прошел очередной марш протеста. Митингующие объединялись в живые цепи и несли бело-красно-белые флаги. Силовики жестко задерживали демонстрантов. Но даже им иногда пришлось отступать.

Фото Instagram/yerchak

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