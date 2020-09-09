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Женщины в сцепке против ОМОНа: белорусский фотограф взбудоражил сети кадрами из Минска

9:58 9 сентября 2020
Протесты в Минске

Огромный резонанс в сети вызвали фотографии, сделанные белорусским фотокорреспондентом Евгением Ерчаком во время очередных акций протеста — ОМОН разгонял вышедших на демонстрацию женщин.

На одном из фото, которое Ерчак выложил в Instagram, изображено, как двое здоровых силовиков тащат хрупкую девушку.

А журналистка «Дождя» Маша Борзунова в соцсетях опубликовала одно из фото белорусского фотокора, назвав его «невероятным по эмоциям». На фотографии изображена группа женщин, прижавшихся к стене, а перед ними — спиной к автору фото — силовик. А главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram- канале прокомментировал ее кратко: «Это не 1942 год в Беларуси. Это 2020».

Евгений Ерчак — фотограф-фрилансер, сотрудничает с рядом массмедиа. С 2010 года — фотокор TUT.BY.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», госсекретарь США Майк Помпео призвал белорусского президента Александра Лукашенко освободить всех незаконно задержанных граждан.

Заглавное фото с сайта Pixabay, автор A. Matskevich.

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Протесты в Минске

Женщины в сцепке против ОМОНа: белорусский фотограф взбудоражил сети кадрами из Минска

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