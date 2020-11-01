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Мир

Вскинувший ружье силовик в Минске опешил от поступка протестующего

20:10 1 ноября 2020
акция протеста

В Минске, где в воскресенье, 1 ноября, прошел очередной марш протеста против режима Лукашенко, ОМОНовцы задерживали демонстрантов, применяли спецсредства, стреляли из боевого оружия.

На ролике, который опубликовало Еuroradio в Telegram-канале, можно увидеть, как силовик направляет оружие на протестующего.

Но парень не отступает, а идет вперед прямо на офицера. Он расстегивает куртку и говорит: «Стреляйте!»

В это время еще один офицер стреляет в воздух. Протестующий продолжает двигаться вперед, прямо на силовика, с ним идут и другие демонстранты.

Под натиском людей ОМОНовцам приходится отходить.

Напомним, накануне Лукашенко публично пригрозил белоруссам, что на акциях протеста силовики будут действовать более жестко. А военных президент призвал отрывать руки непокорным демонстрантам.

Фото скриншот видео

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