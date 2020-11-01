Приказ Лукашенко отрывать руки не напугал протестующих

Несмотря на угрозы президента Лукашенко, в Беларуси 1 ноября люди снова вышли на марш протеста. Митингующие объединялись в живые цепи и несли национальную символику.

В Минске на проспекте Независимости женщины и люди с инвалидностью устроили объединенный марш, сообщает TUT.by.

Во время акции днем были закрыты три станции метро.

На проспекте Независимости у станции метро «Московская» силовики начали разгон собравшихся людей.

Жесткие задержания начались также в районе ОАО «Агат — электромеханический завод». По данным СМИ, задержали не менее двух десятков человек.

Марш продолжался до около 15:30 по местному времени. Далее протестующие разошлись и гуляли с цветами небольшими группами по центру города.

Масштабная акция прошла не только в Минске, но и в Гродно.

Напомним, с 1 ноября Беларусь приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан. А самих белоруссов, возвращающихся из-за рубежа перестали пускать в страну 29 октября.



Фото people.onliner.by/, news.tut.by/

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