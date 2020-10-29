Беларусь закрыла границы для своих граждан, возвращающихся из-за рубежа

В среду, 29 октября, в Беларуси, где власть заявляет «о террористических угрозах», возникла нештатная ситуация. В страну не стали не пропускать не только граждан соседних стран, но и самих белоруссов.

Как сообщает Onliner, в пограничной службе ссылаются на то, что решение принято в связи с пандемией коронавируса. Оно стало неожиданным даже для самих пограничников.

Закрыты границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Пока неизвестно, сколько времени продлится ограничение на въезд.

По словам очевидцев, латвийские пограничники ссылаются на «просьбу» со стороны белорусов.

Та же ситуация и на границе с Украиной. Люди, которые стоят на нейтральной полосе у пункта пропуска «Новая Гута», сообщают о большом количестве машин с белорусскими номерами, которые долго стоят в очереди. Пограничники предлагают им либо возвращаться, либо ждать. Не пропустили рейсовый автобус Киев — Гомель, едут только фуры.

В то же время, по данным ресурса, Национальный аэропорт страны и таможня работают в штатном режиме. Перемен, связанных с границей, пока нет.

По данным агенства БЕЛТА, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску, высказался о вопросах пограничной безопасности.

Он назвал границу зоной дружбы народов и бросил обвинения в сторону своих соседей.

«Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?» — сказал Лукашенко.

Напомним, вчера в эфире «Общественного радио» посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. По его словам, это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих.

О ситуации в Беларуси в материале «ФАКТОВ».

Фото auto.onliner.by



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