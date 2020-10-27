Лукашенко объявил террористическую угрозу в Беларуси

В Беларуси, где не утихают протесты и где была объявлена забастовка, власти заявляют о «террористических угрозах».

«Мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. По многим направлениям они эту красную черту перешли», — заявил Александр Лукашенко во время совещания. Соответствующее видео разместил «Пул первого».

По словам Лукашенко, протестующие «вышли на железную дорогу, начали блокировать автоматику, что может привести к серьезным авариям, катастрофам и гибели людей»: «Это что? Это — действие организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами».

Упомянув о «перерезанных светофорах» в Минске, Лукашенко заявил, что власть должна «реагировать».

Ранее сообщалось, что во время протестных акций в Беларуси силовики применили против белорусов светошумовые гранаты.

Фото с сайта президента Беларуси.

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