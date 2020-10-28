Кто кого в Беларуси: Лукашенко действует все жестче

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. С 26 октября в стране началась всеобщая забастовка, к проведению которой призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская. По сообщениям различных Телеграм-каналов, в ней участвуют сотрудники и рабочие более 300 предприятий, частных компаний, предпринимателей. К ним также присоединились студенты целого ряда вузов.

Тем временем власти утверждают, что забастовка провалилась. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил 27 октября: «И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся». Наблюдатели признают, что многие трудовые коллективы, особенно в небольших городах, боясь увольнений и репрессий, не рискнули присоединиться к забастовке.

В воскресенье, 25 октября, в Беларуси прошел марш «Народный ультиматум». В акции приняли участие более 100 тысяч человек. Она стала самой массовой с начала августа. Силовики вновь жестко разгоняли демонстрантов. Только по официальным данным, в этот день были задержаны почти 600 человек. За 11 воскресных акций в Беларуси в отделения милиции доставили около 4 300 человек. По обвинению в участии и организации массовых беспорядков возбуждено более 500 уголовных дел.

Особенно жестоко действовали омоновцы в Минске на улице Орловской. «Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей!» — заявил Лукашенко 27 октября. Днем ранее на совещании в Минске он подчеркнул, что отмечается «радикализация протестов», и обвинил оппозицию в том, что она стала использовать «террористические методы». В частности, Лукашенко утверждает, что выявлены десятки случаев, когда на рельсах кто-то натягивал проволоку. Что касается демонстрантов на Орловской, то они якобы стремились захватить центр Минска. Когда это не удалось, «в спальные районы ринулась толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая», сказал Лукашенко. Он также призвал вузы отчислять студентов, которые участвуют в акциях протеста и пропускают занятия из-за участия в забастовке.

Но оппозиция не сдается. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко призвал сограждан продолжать забастовку не на улицах городов, а в учреждениях и на предприятиях. «Сегодня и далее нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, учебных заведений и других учреждений… Нужно поберечь силы и не подставлять себя ОМОНу, который идет на жесткое подавление всех акций за пределами учреждений, но не решается заходить внутрь», — сказал Латушко.

Координационный совет анонсировал проведение в последние дни октября масштабного онлайн-мероприятия. Это будет Всемирный конгресс белорусов. Тихановская и Латушко заявили, что на связь с Минском выйдут Торонто, Сан-Франциско, Веллингтон и другие города. Онлайн-трансляция будет идти не менее 26 часов.

Тем временем заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR журналист Айдер Муджабаев считает, что белорусов, которые вышли на протесты против режима Лукашенко, ожидает незавидное будущее.

Фото с сайта president.gov.by

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