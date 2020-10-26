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Мир

Протесты в Беларуси: задержаны 290 участников мирных акций

3:55 26 октября 2020
Протесты в Беларуси

В воскресенье, 25 октября, был последний день ультиматума, который активисты поставили режиму. На акциях, проходивших по всей стране, были задержаны как минимум 290 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство задержаний проходило в Минске, а также в городах Гродно, Брест, Гомель, Пинск.

 

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сегодня в 23:59 заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Тихановская выдвинула такие требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

Она заявила, если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с ультиматумом.

 

 

Поскольку в течение дня массовых задержаний в Минске не было, оставалась надежда, что людям позволят спокойно разойтись. Однако когда акция уже близилась к завершению, на Орловской прогремели многочисленные взрывы светошумовых гранат. Демонстранты бросились врассыпную по дворам. Один из взрывов раздался под окнами жилого дома — в подъезде выбило стекла. Очевидцы сообщили о раненых.

 

Минская милиция подтвердила, что применила на Орловской спецсредства — для «пресечения противоправных действий протестующих».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как пользователей сразила реакция маленького ребенка на жестокий разгон силовиками акций протеста в Минске.

Фото: news.tut.by

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