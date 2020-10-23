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Мир

В России усовершенствовали методику отравления “Новичком”: расследование СМИ

17:46 23 октября 2020
яд

После распада Советского Союза в России не прекратили разработки отравляющих веществ семейства «Новичок». Российским ученым удалось разработать новую систему доставки «Новичка» в организм человека — с помощью нанокапсул. Об этом в совместном расследовании «Радио Свобода», Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.

Расследователи установили, что применение нанокапсул позволяет отсрочить действие яда, а также «замаскировать» его. Оба этих фактора проявились при отравлении Навального.

Среди основных преимуществ использования нанокапсул ученые называют «способность сохранять активность в течение заданного и контролируемого времени», «высокую избирательность взаимодействия с целевыми биомишенями» и «возможность контроля как интенсивности, так и времени воздействия лекарственного средства».

По данным расследователей, впервые «Новичок» был синтезирован в 1970-е годы в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в поселке Шиханы Саратовской области. Сейчас там находится 33-й ЦНИИИ, который вместе с ГосНИИОХТ после отравления Навального были внесены в санкционный список США из-за подозрений в связях с российской программой химического оружия.

Как стало известно расследовательской группе Bellingcat, в личной переписке люди, имеющие отношение к созданию отравляющих веществ в России, до сих пор называют себя «шиханоидами» — в честь места, где впервые был синтезирован «Новичок».

Прикрытием для научного центра, занимающегося засекреченными разработками о применении нанокапсул, является создание сухих смесей для спортивного питания. Производителем этих добавок по документам является институт, чей основной профиль — химическая и биологическая безопасность РФ.

Расследователи утверждают, что начиная с 2010 года из открытых публикаций исчезло все, что связано с наноинкапсулированием научного центра «Сигнал». Но на продолжение работ по этому профилю указывают госзакупки центра. Начиная с 2017 года, центр регулярно, 1−2 раза в год закупает «реагенты для инкапсулирования, но позиционирует себя как производитель сухой смеси для спортивных напитков, которые очень трудно купить в открытом доступе.

Напомним, из-за отравления Алексея Навального под санкции Евросоюза попали ГосНИИОХТ, который занимался разработкой химического оружия, глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и его подчиненный Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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