Навальный был отравлен "Новичком": получено официальное заключение ОЗХО

Во вторник, 6 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен нервнопаралитическим ядом группы «Новичок». Такая важная новость содержится в отчете ОЗХО. В документе подчеркивается, что в образцах крови и мочи российского оппозиционера, полученных лабораториями организации из берлинской клиники «Шарите», обнаружены следы ингибиторов холинэстеразы. Выводы экспертов ОЗХО полностью совпадают с полученными ранее результатами немецких, французских и шведских специалистов. Кроме того, в отчете подчеркивается, что речь идет о новой разновидности вещества, относящегося к группе «Новичок». Ранее об этой разновидности известно не было, поэтому она не включена пока в список запрещенных веществ.

Получив от ОЗХО результат экспертизы, правительство Германии заявило, что любое применение химического оружия является серьезным действием, которое не может оставаться без последствий. Берлин вновь призвал Москву расследовать обстоятельства отравления Навального.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что от выводов ОЗХО зависит, как Евросоюз будет реагировать на отравление российского оппозиционера. Если использование «Новичка» будет подтверждено, Россию ждут неминуемые жесткие санкции.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Алексей Навальный был отравлен 20 августа в ходе своей поездки в Томск. Он потерял сознание на борту самолета, возвращаясь в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Навальный находился в искусственной коме 19 суток.

В первом своем интервью после выписки из клиники «Шарите» Алексей подробно рассказал о своих ощущениях после отравления и заявил, что за покушением на него стоит лично Владимир Путин.

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