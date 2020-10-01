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«Я не боюсь!» Навальный назвал имя виновного в его отравлении

9:37 1 октября 2020
навальный

Алексей Навальный, который уже месяц лечится в Германии после тяжелого отравления, не сомневается, что за преступлением стоял Владимир Путин. Об этом оппозиционер заявил в интервью немецкому Spiegel.

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — подчеркивает Навальный. Также пострадавший повторился, что в Германию эмигрировать не собирается и после лечения вернется в Россию. «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — заверил он.

Журналисты, пообщавшиеся с Навальным, заметили, что тот круглосуточно находится под усиленной охраной. Политика постоянно сопровождают телохранители, много внимания уделяется контролю питьевой воды. Создается впечатление, что близкие Навального опасаются новой попытки отравления.

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августа в больницу Омска, а потом перевезен в клинику в Германии. Немецкая лаборатория проанализировала биоматериалы пациента и нашла следы нейротоксина из группы «Новичок». Другие европейские лаборатории подтвердили вывод немецких медиков.

В клинике «Шарите» Навального уже навестила канцлер Германии Ангела Меркель.

Фото navalny/Twitter

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