Отравление Навального: опубликованы санкции ЕС против России

В четверг, 15 октября, в официальном журнале Евросоюза был опубликован новый санкционный список, утвержденный странами ЕС в отношении России в связи с отравлением известного оппозиционера Алексея Навального.

В список вошли шесть граждан РФ и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который занимался разработкой химического оружия, в том числе «Новичка». Президента России Владимира Путина в списке нет.

В санкционный список включены глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и его подчиненный Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Санкции обычные — ограничение въезда в страны ЕС, заморозка банковских счетов и прочих активов, принадлежащих указанным лицам и выявленным в европейских банках. Многие в Европе сочли подобную реакцию Брюсселя явно недостаточной, учитывая, что имело место применение химического оружия на территории страны, которая является членом ОЗХО. Подчеркивается также, что такое же вид оружия был использован в марте 2018 года в ходе покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, Великобритания.

Тем не менее, решение ЕС вызвало резкую реакцию Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил прекратить всякий диалог с лидерами Евросоюза и «зеркально ответить» на новые санкции. Он мотивировал это тем, что Германия отказалась сотрудничать с Россией в расследовании инцидента с Навальным. В Москве не считают, в связи с этим, доказанным факт отравления оппозиционера.

В Европе на эти угрозы Кремля отреагировали спокойно. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: «Мы стали свидетелями отравления человека запрещенным боевым веществом нервно-паралитического действия. Это не вопрос двусторонних отношений между Россией и Германией. Это касается всего международного сообщества».

Официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт подчеркнул: «Политика немецкого правительства всегда заключалась в готовности поддерживать нить диалога и одновременно совершено ясно называть вещи своими именами, если Россия нарушает международные правила или международное право». По мнению Берлина, в деле об отравлении Навального обсуждать больше нечего. Факт использования «Новичка» доказан. И в этом с Германией согласны все страны ЕС.

Напомним, что ранее за введение Евросоюзом санкций, в частности, выступали Франция и Германия. Так, в заявлениях МИДов двух стран покушение на Навального было расценено как нападение на основные принципы демократии и политического плюрализма.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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