В середине сентября в США вышла книга легендарного журналиста Боба Вудворда «Ярость». Это уже вторая его работа, посвященная 45-му президенту США Дональду Трампу. Первая называлась «Страх. Трамп в Белом доме». Она была опубликована два года назад и произвела тогда много шума. Вудворд прославился еще в конце 1960-х, опубликовав со своим коллегой Карлом Бернстайном серию статей в газете The Washington Post, который спровоцировали знаменитый Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. С тех пор Боб и Карл по праву считаются живыми классиками американской журналистики. Их новые книги или статьи неизменно привлекают внимание общественности. После выхода книги «Страх. Трамп в Белом доме» нынешний хозяин Овального кабинета публично выразил сожаление о том, что Вудворд собирал для нее информацию, используя различные источники, но ни разу не поговорив с ним лично. Боб ухватился за это заявление и предложил Трампу записать несколько интервью, чтобы президент смог сам высказаться по важным проблемам. Глава государства принял вызов. В результате состоялись 18 бесед Трампа с Вудвордом. Некоторые проходили очно, другие в телефонном режиме. Боб также получил доступ к ряду важных документов, которые он процитировал в своей новой книге. Интересно, что Трамп высказался по поводу «Ярости» сразу после ее публикации. Он назвал книгу скучной. Ряд американских газет выразили, мягко говоря, удивление, подчеркнув, что президент, видимо, сумел прочитать новинку менее чем за сутки. Как бы там ни было, «Ярость» в конце сентября стала самой цитируемой в США книгой. Этому способствовала публикация выдержек из нее на сайте телеканала CNN. Вудворд, предвидя возможные обвинения со стороны Белого дома в искажении слов Трампа или неверном их толковании, предоставил CNN аудиозаписи своих разговоров с президентом. Изучив публикации отрывков из книги «Ярость», «ФАКТЫ» решили сконцентрироваться на самых скандальных и острых из них.

Трамп: «Вирус не имеет ко мне никакого отношения. Это не моя вина. Китай выпустил этот чертов вирус!»

Оказывается, еще в начале февраля Дональд Трамп знал, что новый коронавирус смертельно опасен. При этом он несколько месяцев убеждал американцев, что это не так, и не видел причин для введения в США строгого карантина по примеру Китая и большинства европейских стран. Он намеренно в своих публичных заявлениях преуменьшал опасность COVID-19, хотя знал, что эта болезнь может быть смертельна.

Вудворд пишет, что 28 января, когда во всем мире было зафиксировано 4 593 зараженных коронавирусом, причем из них 4 537 в Китае и только пятеро в США, в Белом доме прошло сверхсекретное совещание. На нем советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт ОʼБрайен предупредил, что коронавирус станет самой большой угрозой национальной безопасности США за весь президентский срок Трампа. Заместитель ОʼБрайена Мэтт Поттингер подчеркнул, что коронавирус может быть так же опасен, как эпидемия испанского гриппа в 1918 году, которая унесла жизни 50 миллионов человек, в том числе 675 тысяч американцев.

В ходе интервью Вудворду 7 февраля Трамп назвал коронавирус «смертоносной штукой», которая в пять раз более опасна, нежели грипп. А 10 февраля, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, президент успокаивал их: «В теории, к апрелю, когда немного потеплеет, коронавирус чудесным образом исчезнет. Я надеюсь, что так и будет».

24 февраля Трамп заявил, что коронавирус в США «во многом под контролем». 9 марта президент сравнил вирус с гриппом, отметив, что «мы никогда не закрывали страну из-за гриппа».

19 марта Трамп признался Вудворду, что намеренно преуменьшает опасность вируса. «Я хотел всегда преуменьшить его значение. Я до сих пор это делаю, потому что не хочу вызывать панику», — сказал он. Когда Вудворд спросил, помнит ли Трамп предупреждение о том, что коронавирус станет самым большим испытанием для страны под его руководством, тот ответил, что не помнит. А во время последнего интервью Вудворду в июле Трамп сказал: «Вирус не имеет ко мне никакого отношения. Это не моя вина. Китай выпустил этот чертов вирус!»

Если раньше многие американцы критиковали своего нынешнего президента за то, что он недостаточно серьезно относится к COVID-19, то после выхода «Ярости» их чувства полностью соответствуют названию книги. Одно дело — ошибаться, совсем другое — знать правду и скрывать ее от людей, настраивая сотни тысяч граждан ложным образом к эпидемии, которая на данный момент унесла жизни уже более 214 тысяч жителей страны. США занимают первое место в мире не только по количеству смертей от COVID-19, но и по числу инфицированных. Их уже более 7,6 миллиона.

Эксперты считают, что США так сильно пострадали от пандемии в том числе из-за позиции Трампа. Публично преуменьшая опасность COVID-19, он посылал сигнал обществу, что волноваться не о чем. Это привело к тому, что простые американцы не считали нужным существенно менять свой образ жизни, чтобы защититься от вируса.

«Дональд Трамп знал, что коронавирус смертельно опасен. Он лгал нам на протяжении месяцев. И пока смертоносная болезнь терзала нацию, он пренебрегал своей работой — намеренно. Это смертельное предательство американского народа», — написал в Twitter соперник Трампа на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден. Он пообещал, что в случае избрания не будет лгать и сделает все возможное, чтобы справиться с коронавирусом.

Трампу пришлось оправдываться. Отвечая на вопросы журналистов, он повторил практически то, что говорил Вудворду. «Я чирлидер для этой страны, я люблю эту страну и не хочу, чтобы люди боялись. Я не хочу создавать панику. Мы хотим показать уверенность. Мы хотим показать силу. Мы хотим показать силу как нация. И это то, что я сделал», — заявил Трамп. На вопрос, не считает ли он, что другая линия поведения могла бы спасти жизни людей, Трамп ответил: «Я думаю, если бы мы не сделали того, что сделали, у нас бы умерли миллионы людей».

Досталось и самому Вудворду. Журналиста теперь обвиняют в том, что он сразу не опубликовал эти слова президента. «Эти интервью о COVID-19 были сделаны в феврале и марте. Почему мы узнаем об этом в книге, опубликованной в сентябре? Разве журналисты не должны своевременно публиковать такую информацию, особенно во время пандемии?», — написал в Twitter сотрудник издания Adweek Скотт Новер.

Вудворд привел свои аргументы. «Самая большая проблема была в том, что я, как и всегда с Трампом, не знал, говорит ли он правду… Я стремился написать книгу, в которой дал бы читателям широкий контекст происходящего, и которая не потерялась бы в потоке новостей, и хотел закончить ее до президентских выборов 3 ноября», — заявил журналист.

Одна из встреч Трампа с Вудвордом

Трамп выдвинул собственную версию мотивов Вудворда. «Боб Вудворд хранил мои цитаты много месяцев. Если он думал, что они такие плохие или опасные, почему он немедленно не обнародовал их, чтобы спасти жизни? Разве он не был обязан это делать? Нет, потому что он знал, что это хорошие и правильные ответы. Спокойствие, без паники!» — написал президент в Twitter.

Вудворд сравнил письма Трампа и Ким Чен Ын с перепиской влюбленной парочки

У военных и представителей американского разведсообщества вызвал большое недоумение фрагмент «Ярости», где Трамп хвастается перед Вудвордом тем, что США обладает сверхсекретным новейшим оружием. «Я построил ядерную систему вооружения, которой раньше ни у кого в этой стране не было. У нас есть вещи, о которых Путин и Си Цзиньпин никогда раньше не слышали», — заявил Трамп. Позже анонимные источники подтвердили Вудворду наличие некоего нового оружия, но не стали раскрывать детали.

Это бахвальство Трампа прямо связано с ситуацией вокруг КНДР. Отношениям США с Северной Кореей было посвящено в интервью изрядное количество времени. Это и понятно — Трамп очень гордится тем, как он решил проблему ракетных испытаний, проводившихся Пхеньяном.

В 2017 году советников президента по национальной безопасности всерьез беспокоила угроза ядерной войны с КНДР. Джеймс Мэттис, занимавший тогда пост министра обороны США, какое-то время даже спал в одежде, пишет Вудворд, чтобы не тратить время на одевание в случае северокорейского ядерного удара, и регулярно ходил молиться в церковь в Вашингтоне. Кстати, Мэттис ушел в отставку в январе 2019 года, заявив, что у Трампа «отсутствует моральный кодекс» и что он «очень опасен».

Дональд Трамп провел три встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Многие удивлялись тому, как американскому президенту удалось наладить хорошие личные контакты с Кимом. Ведь сначала он назвал Ким Чен Ына «маленьким рокетменом». В какой-то мере ответ на этот вопрос дает переписка между лидерами двух стран.

Вудворд получил копии 27 писем, которыми они обменялись. О 25 из них раньше публично не сообщалось. В письмах Ким называет Трампа «Ваше превосходительство». Боб Вудворд с легкой иронией сравнивает их с перепиской влюбленной парочки. Причем натолкнул его на это сам Трамп в ходе беседы. Он подчеркивает, что таким высокопарным стилем пользовались рыцари Круглого стола. Вот некоторые примеры.

В письме, датированном 25 декабря 2018 года, Ким Чен Ын после встречи с Трампом в Сингапуре пишет: «Даже сейчас не могу забыть тот исторический момент, когда я крепко держал Ваше превосходительство за руку в прекрасном и священном месте, а весь мир с большим интересом и надеждой на ослабление напряженности следил за событиями этого достойного дня…»

«Еще одна встреча между мной и Вашим превосходительством станет похожей на сцену из фантастического фильма», — добавляет Ким Чен Ын.

Ответ Трампа звучит менее высокопарно, но тем не менее полон такого же настроения. Он был написан 28 декабря. «Как и вы, я не сомневаюсь, что наши страны достигнут великого результата, и что только два лидера могут этого добиться — вы и я», — написал американский президент.

Трамп очень гордится тем, как он решил с Ким Чен Ыном проблему ракетных испытаний в КНДР

После второй встречи Ким в июне 2019 года написал: «Каждая минута нашей встречи, которую мы разделили 103 дня назад в Ханое, также является моментом славы, который оставляет ценные воспоминания… Я также верю, что глубокая и особая дружба между нами будет действовать как волшебная сила».

Трамп ответил: «У вас и у меня уникальный стиль общения, и наша дружба особенная… Только вы и я, работая вместе, можем разрешить проблемы между нашими двумя странами и положить конец 70 годам вражды, принеся на Корейский полуостров эру процветания, которая превзойдет наши самые смелые ожидания. И вы будете руководить этим. Это будет исторический момент!»

После встречи в демилитаризованной зоне Трамп написал Киму 30 июня: «Увидеть вас сегодня была на самом деле замечательно…» Спустя два дня американский президент написал еще одно письмо и отправил его вместе с 22 фотографиями, сделанными во время встречи. «Эти снимки являются великими воспоминаниями для меня. Они запечатлели нашу уникальную дружбу», — подчеркнул Трамп.

На это послание Ким ответил только спустя месяц. И его тон изменился. Вудворд подчеркивает, что это похоже на письмо «разочарованного друга или любовника». Причиной тому стали очередные совместные учения США и Южной Кореи, которые, очевидно, Трамп обещал прекратить.

«Я со всей определенностью оскорблен и не хочу скрывать это чувство от вас. Я действительно глубоко оскорблен… Ваше превосходительство, я бесконечно горд тем, какие отношения сложились между нами. Они таковы, что я могу поделиться с вами столь откровенными мыслями и рассчитывать на столь же откровенный ответ», — написал Ким Чен Ын.

В одном из интервью Трамп заявил Вудворду, что во время второй встречи с Ким Чен Ыном он почувствовал, что лидер КНДР не готов к заключению сделки. Спор возник из-за того, какие свои ядерные объекты корейцы должны ликвидировать. «Я сказал ему. Слушайте, я знаю каждый ваш объект. Я знаю все о них, знаю лучше, чем любой из моей команды. И вы это понимаете… Но Ким был не готов. И тогда я изменил подход. Я спросил, а вы вообще чем-нибудь другим увлекаетесь, кроме как запускать ракеты в небо? Давайте вместе сходим в кино. Давайте сыграем партию в гольф! Вот, что я сказал ему», — с гордостью заявил Трамп.

После того как Вудворд получил копии всех писем, Трамп неожиданно позвонил журналисту. Это было в январе 2020 года. «Вам не следует насмехаться над Кимом. Я не желаю оказаться втянутым в гребаную ядерную войну, только потому, что вы захотите высмеять его», — сказал Трамп.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали отрывки из вызвавшей в США скандал книги «Нераскрытая история Мелании Трамп», дающей представление о супруге 45-го президента США и ее отношениях с мужем.

Фото CNN





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