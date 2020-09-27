Реально второй человек в КНДР: кому готовит свой трон Ким Чен Ын

«Возвышение младшей сестры Ким Чен Ына, с которой он вместе провел детство за границей, знаменует собой новое распределение ролей на вершине северокорейского режима. И возрождает слухи о здоровье «верховного лидера», который все реже появляется на публике.

Разлетающиеся вдребезги стекла, здание, складывающееся словно карточный домик, поднимающийся над ним столб черного дыма, хорошо видимый по обе стороны демаркационной линии с колючей проволокой. Эти кадры мощного взрыва, достойные того, чтобы попасть в фильм-катастрофу, были тщательно сняты северокорейской пропагандой в приграничном Кэсоне 16 июня. Взрыв превратил в пыль два года хрупких усилий по сближению с Южной Кореей, братом-врагом. Усилий, которые позволили «Верховному лидеру» Ким Чен Ыну пожать руку Дональду Трампу во время исторической встречи в Сингапуре по вопросу ядерного разоружения.

«Вскоре бесполезный межкорейский офис связи рухнет в трагическом эпизоде…» — предупредила за несколько дней до случившегося «товарищ Ким Ё Чжон», младшая сестра 36-летнего диктатора, выдвинутая на передний план единственной коммунистической династией на планете. И одним щелчком пальцев 32-летняя женщина исполнила свою угрозу, разрушив здание в Кэсоне, символизировавшее разрядку напряженности, тем самым обозначив новую эскалацию отношений с Сеулом.

Младшая сестра корейского диктатора Ким Ё Чжон

Блестяще организованный взрыв вызвал бурю горячих похвал в прессе Пхеньяна — такое обращение обычно предназначалось для «Верховного лидера», который на удивление притих в последние месяцы. Теперь вся пропаганда посвящена впечатляющему возвышению Ким Ё Чжон, которая в апреле была выдвинута в члены Политбюро. Такое движение по орбите подпитывает политические спекуляции, поскольку в этом году «Маршал» резко сократил количество своих публичных выступлений, подпитывая слухи о состоянии собственного здоровья, которое считается слабым. «Для режима нехарактерно такое выставление напоказ фигуры, не являющейся лидером», — отмечает Ли Минён, бывший аналитик американского правительства по Сеулу. В ультрапирамидальной сталинской системе фигура вездесущего правителя обычно безоговорочно доминирует в пропаганде, опираясь на культ личности, пронизанный религиозностью. Последняя дочь покойного «Дорогого лидера» Ким Чен Ира, «Принцесса», является членом клана, но до нее ни одна женщина не удостаивалась такого явного присутствия в культуре с корнями конфуцианства, мачизма и милитаризма.

Сегодня Ким Ё Чжон переживает потрясающее возвращение на авансцену после таинственного заката продолжительностью почти в год, который стал следствием провального ядерного саммита в Ханое в феврале 2019 года. Похоже, она заплатила сполна за гнев Ким Чен Ына, который почувствовал себя униженным в столице Вьетнама тем, как вел себя там Трамп. В апреле ее повторно выдвинули в члены Политбюро. Произошло это в тот момент, когда в интернете во всю циркулировали слухи о плохом состоянии здоровья ее брата на фоне набиравшей силу пандемии коронавируса. Daily NK, сайт, созданный беглецами из Северной Кореи, утверждал даже, что Ким Чен Ын перенес сложную операцию на сердце. Но потом он вновь появился на публике 2 мая, широко улыбаясь после трехнедельного отсутствия.

Выдвижение на первый план Ким Ё Чжон означает не ослабление власти «Верховного лидера», а скорее новое распределение ролей в клане Кимов, считают эксперты в Сеуле. «Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но он делегирует все больше обязанностей Ким Ё Чжон, чтобы уменьшить давление на себя самого», — утверждают южнокорейские парламентарии, проинформированные разведывательными службами Южной Кореи (NIS).

«Ким Ё Чжон — реальный второй человек режима», — считает Чеонг Сеонг Чанг, эксперт Института Седжона, который полагает, что она участвует в принятии стратегических решений. Младшая сестра, воспитывавшаяся в подростковом возрасте вместе с братом в тайне на окраине Берна в Швейцарии под вымышленным именем, пользуется вниманием и доверием «Маршала». Их объединяет опыт жизни за границей и ранняя смерть матери-танцовщицы, имевшей скандальные японские корни. Ее относительно скромный пост «заместителя директора Департамента объединенного фронта Рабочей партии», являющегося пропагандистским органом, маскирует ключевую роль Ким Ё Чжон на вершине непрозрачного режима, основанного ее великим дедом Ким Ир Сеном. Ее династическая родословная сочетается со своевременным брачным союзом, поскольку, по сообщениям южнокорейской прессы, она замужем за сыном Чхве Рён Хэ, председателя президиума верховного народного собрания. Это очень влиятельный чиновник, который официально занимает второй пост в иерархии режима после самого «Верховного лидера».

Растущая роль Ким Ё Чжон на дипломатической арене отвечает тактическим целям. Ким Чен Ын извлек уроки из двухлетних переговоров, отмеченных рискованными саммитами с Трампом и Муном. «Ким делегирует Ё Чжон решать вопрос отношений с США и Южной Кореей, чтобы защитить себя. Он понял, насколько сложны эти дела, и пожелал иметь собеседника, способного сказать ему правду в глаза», — считает Чеонг. Молодой лидер, униженный в Ханое, где он встретился с несговорчивым Трампом, осознал опасность нахождения на передовой и поэтому выдвинул вперед свою сестру, чтобы она приняла на себя удары. Тем самым он приберег для себя драгоценное пространство для маневров на переговорах и позаботился о своем безупречном имидже перед населением. «Принцесса» Ё Чжон берет на себя роль «крепкого орешка», гневно обличая «империалистов из Сеула», в то время как ее старший брат в тени поддерживает личные отношения со своим американским коллегой. «Ее миссия состоит в том, чтобы сыграть „роль плохого парня“, позволяя лидеру выступить в качестве модератора», — объясняет Чеонг. А диктатор тщательно поддерживает переписку с Трампом, несмотря на тупик в ядерных переговорах, о чем подробно говорится в книге Боба Вудворда «Ярость». Хозяин Пхеньяна ждет результатов президентских выборов в США в надежде на переизбрание своего «друга» Трампа, предложившего ему международный статус, которого не смог добиться от первой мировой державы ни один северокорейский лидер.

Мы имеем дело со сменой ролей в театре теней в Пхеньяне. В 2018 году на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Южной Корее именно Ким Ё Чжон протянула оливковую ветвь мира. Тогда она публично играла роль преданного секретаря, протянув с нарочитым уважением своему старшему брату ручку для подписания документа на саммите с Мун Чжэ Ином, президентом Южной Кореи. Молодая женщина в темной строгой юбке с затянутыми в узел волосами оградила себя стеной молчания. Она была похожа на теневого менеджера, не желающего привлекать к себе внимание. Сегодня она возглавляет кампанию обвинений против «южнокорейского врага», называя Сеул «имбецилом» в статьях, которые с торжеством публикует пресса Пхеньяна, преданно выполняя роль, порученную ей «Маршалом».

Ким Чен Ын по-прежнему твердо держит власть в своих руках. Он председательствовал на заседании Политбюро 26 августа, которое было посвящено борьбе против коронавируса и ущербу, причиненному республике мощными тайфунами. Его младшая сестра при этом подозрительно отсутствовала. Чеонг объясняет это тайной договоренностью между братом и сестрой. Они вынуждены были принять жесткие предупредительные меры перед лицом эпидемической угрозы. Ким Чен Ын — заядлый курильщик, страдает сахарным диабетом, у него затрудненное дыхание. Все это делает его предрасположенным к пневмонии. «Общее состояние его здоровья не очень хорошее, но не настолько, чтобы серьезно мешать ему управлять страной», — уверен Чеонг.

Неопределенность в вопросе состояния здоровья «Верховного лидера» подпитывает спекуляции относительно возможного плана передачи власти преемнику. Ким Ё Чжон рассматривается как центральная фигура. Пресса в Сеуле представляет «Принцессу» как преемницу и потенциальную наследницу с момента неожиданного исчезновения 36-летнего «Маршала».

Основанием для этого служит также то, что дети «Верховного лидера» еще слишком малы. «У них нет других претендентов. Ким Ё Чжон естественно займет место брата», — уверен Го Мунг Хун, исследователь Института политических исследований Asan. Она уже затмила своего другого старшего брата. Ким Чен Чхоль уже много лет остается в тени, с тех пор как Ким Чен Ир лично исключил его из числа наследников, обвинив в недостатке решительности и твердости. Этот поклонник Эрика Клэптона, страдающий гормональными расстройствами, работает в аппарате пропаганды, даже не пытаясь соперничать с братом и сестрой.



Однако традиции мачизма, присущие режиму, уменьшают шансы этой женщины продолжить «родословную священной горы Пэкту», основанную ее дедом Ким Ир Сеном. Судьба «Принцессы» скорее будет играть роль «регентши». Ее миссия будет заключаться в том, чтобы держать бразды правления до достижения совершеннолетия следующим наследником мужского пола. «Ким Чен Ын хочет, чтобы преемником стал его сын, и рассчитывает на то, что до этого времени его будет опекать Ким Ё Чжон», — считает Чеонг. Говорят, что мальчику около десяти лет, и даже иностранные разведслужбы не знают его имени. В случае безвременного исчезновения «Маршала» четвертому из Кимов придется полагаться на свою тетю Ё Чжон, чтобы взойти на трон ядерной диктатуры".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Sébastien Falletti / Le Figaro)

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