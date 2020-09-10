В новой книге американского журналиста Боба Вудворда «Ярость», где говорится о том, что Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса, приводятся выдержки из писем, который лидер КНДР Ким Чен Ын присылал Дональду Трампу. Западная пресса в шутку назвала их «любовными посланиями».

В распоряжение Вудворда попали копии 27 писем Ким Чен Ына. Два из них были опубликованы CNN. В них руководитель Северной Кореи обращается к президенту США «Ваше Превосходительство». Он передает привет его супруге Мелании, желает Трампу счастливого дня рождения и пишет, что их с Трампом «особая дружба» сработает, как «волшебная сила».

«Не могу забыть момент, когда я крепко держал руку Вашего Превосходительства», — писал северокорейский диктатор в одном из своих посланий, вспоминая встречу с президентом США в Сингапуре в 2018 году. «Как я уже упоминал в то время, для меня было большой честью установить отличные отношения с таким человеком, как Ваше Превосходительство», — добавляет он.

А по поводу встречи во Вьетнаме в 2019 году Ким написал: «Каждая минута, которую мы с вами разделили 103 дня назад в Ханое, была моментом славы, который остается драгоценным воспоминанием».

Как пишет Daily Mail, Ким Чен Ын также называл в личном разговоре с американским коллегой его предшественника на президентском посту Барака Обаму, «засранцем». Об этом Трамп, который недолюбливает Обаму, рассказал в беседе с Вудвордом.

Ким Чен Ын даже описывал президенту США убийство своего дяди — Чан Сон Тхека, занимавшего высокий пост в стране. Тот в 2013 году по приказу племянника был казнен после обвинений в измене. Его расстреляли из зенитных орудий. Ким Чен Ын опасался, что растущего влияния родственника (супруга его родной тетки), усматривая в этом угрозу собственной власти.

Боб Вудворд также рассказал, что Трамп находит Ким Чен Ына «очень умным». И что стиль его писем явно ему льстил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, что с ней флиртовал Ким Чен Ын.

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