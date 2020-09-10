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Мир

Трамп сознался в преуменьшении опасности коронавируса (видео)

9:43 10 сентября 2020
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп публично признал, что сознательно преуменьшал опасность коронавируса, чтобы не сеять панику в стране. Как сообщает CBS, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Белом доме, он заявил, что обязан поддерживать моральный дух американцев. «Я — чирлидер этой страны. Я люблю эту страну. Я не хочу, чтобы люди пугались. Не хочу создавать панику… Определенно, я не собираюсь доводить эту страну или весь мир до безумия. Мы хотим показать уверенность. Мы хотим показать силу, как нация. Вот что я сделал», — сказал президент. И добавил, что главный признак лидерства — это уверенность.

Признания Трампа прозвучали после того, как были обнародованы отрывки из новой книги журналиста Боба Вудворда «Rage» («Ярость»). В том числе была опубликована запись разговора, в котором Трамп в частном порядке говорит Вудворду о серьезной опасности COVID-19, которую он публично признавать не желал. «Это смертельная штука», — говорил он журналисту. И заявлял, что коронавирус в несколько раз смертоноснее гриппа. На людях Трамп утверждал, что грипп, напротив, опаснее коронавируса.

Между тем соперник Трампа на будущих президентских выборах Джо Байден уже обвинил конкурента во лжи, введение публики в заблуждение и «предательстве американского народа». По словам Байдена, президент не принял должных мер, чтобы защитить жизни людей. «Он ничего не сделал. Подумайте об этом. Подумайте о том, чего он не сделал — это почти преступление», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN. По мнению Байдена, Трамп был заинтересован только в том, чтобы фондовый рынок не рухнул и «его богатые друзья не потеряли деньги».

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Используют COVID-19»: Трамп обвинил демократов в попытке срыва выборов президента США.

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