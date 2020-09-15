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Мир

У Лукашенко нет будущего: в США смирились, что спасти Беларусь от Путина не удастся

8:21 15 сентября 2020
Лукашенко

На сегодняшний день спасти Беларусь от поглощения Россией уже невозможно. Путин может аннексировать Беларусь в любой момент. Заступиться за эту страну никто не сможет. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал исследователь новейшей истории России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

«У Лукашенко нет будущего, как не было его у Милошевича. Но аншлюс Беларуси Россией это, как ни печально, прерогатива России», — считает Фельштинский, уточняя, что самостоятельным диктатором Лукашенко уже не останется.

Спасти Беларусь будет невозможно, несмотря на жертвы и осуждение Европы. При этом Трамп будет молчаливо поддерживать Путина.

Сам же Лукашенко, отмечает эксперт, сегодня вообще никого не интересует — ни Европу, ни Путина. Но независимая Беларусь, которая является буфером между Россией и НАТО, — это гарантия европейской безопасности. По той же причине Беларусь — плацдарм для российского вторжения в Восточную Европу.

По словам Фельштинского, если на президентских выбора в США 3 ноября Трамп проиграет Байдену, то Путину следует поторопиться с оккупацией Беларуси. Если Трамп останется на второй срок — можно не спешить.

Напомним, на встрече в Сочи 14 сентября президент РФ Владимир Путин пообещал Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. Путин также решил отозвать резерв российских силовиков, направленных на помощь Лукашенко.

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