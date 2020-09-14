Путин пообещал Лукашенко кредит на 1,5 миллиарда долларов и вакцину от COVID-19

В понедельник, 14 сентября, в Сочи проходит встреча президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Путин заявил, что Кремль рассматривает Беларусь, как ближайшего союзника, и Россия — это самый крупный инвестор в белорусскую экономику. При этом отметил, что белорусы должны сами, без подсказок извне разобраться в сложившейся в стране ситуации.

«Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план, и он будет реализован», — также отметил президент России.

На встрече было решено, что РФ предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. Кроме того, Беларусь станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.

Ранее известный историк высказал в интервью «ФАКТАМ» мнение, помешает ли что-либо Путину захватить Беларусь.

Фото: ТАСС

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