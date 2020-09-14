Лукашенко никому не нужен, Путин может захватить Беларусь хоть завтра, — Юрий Фельштинский

В соседней с нами Беларуси продолжаются протесты против Лукашенко. Причем значительная часть противников «последнего диктатора Европы» видит в России союзника в своей борьбе. Могли ли протесты быть срежиссированы в Кремле и выгодно ли для Путина вторжение в Беларусь, «ФАКТАМ» рассказал Юрий Фельштинский, исследователь новейшей истории России, доктор исторических наук, автор и соавтор многих исследований, большая часть которых негласно запрещена к публикации в России.

«Если Лукашенко не уйдет, то вскоре исчезнет со сцены. Как и Беларусь»

— Нынешние протесты в Беларуси — можно ли их назвать революцией, и насколько была ожидаемой их массовость и длительность?

— Революция потому и называется революцией, что возникает неожиданно и стремительно. Проблема в том, что в случае Беларуси не очень понятен выход из сложившейся там абсолютно революционной ситуации. В нормальной стране правитель из-за протестов такого уровня (даже если он прав, а народ не прав) уходит в отставку. Но Лукашенко не нормальный правитель, а диктатор. Он может либо остаться диктатором, либо уйти. Если он уйдет, в Беларуси к власти придут демократы. Если они придут, то, естественно, поднимут вопрос о вступлении в Евросоюз, как этот вопрос в 2014 году подняла Украина.

В 2014 году Путин начал войну с Украиной, чтобы не пустить ее в Евросоюз. Можно предположить, что он сделает то же самое и в случае с Беларусью. Если Лукашенко не уйдет, а останется править, опираться он сможет только на Путина. А это означает, что Кремль втянет Лукашенко и Беларусь в свою орбиту в рамках «союзного государства». Независимость свою Беларусь и белорусский народ на этом потеряют. Лукашенко тоже исчезнет со сцены, как и Беларусь.

— Долгое время Запад подвергал Лукашенко санкциям, но в последние годы, решив, что лучше диктатор в Беларуси, чем Беларусь в составе России, начал с ним сотрудничать. Однако в послевыборный месяц многие западные демократии не признали результаты выборов и даже назвали Лукашенко персоной нон грата. Впрочем, в предыдущие разы их реакция была похожей. Продолжит ли Запад, если Лукашенко останется у власти, формально осуждая его, свое сотрудничество?

— Есть принципиальная разница между диктатором при молчаливой поддержке большинства населения и диктатором при открытом неповиновении большинства населения. Я думаю, что вернуться во вчерашний день никто не сможет: ни Лукашенко, ни народ Беларуси, ни Евросоюз. Сохранять фашистский режим в центре Европы ради того, чтобы этот режим был независимым от России, Евросоюз не будет. Белград недавно бомбили именно для того, чтобы там у власти не закрепились фашисты, потому что больше всего на свете Европа боится фашизма: в 1939 году он явился причиной мировой войны и привел к разорению всего континента, поскольку не хватило решимости остановить Гитлера в начале пути, когда он только становился диктатором.

«У Лукашенко нет будущего, как не было его у Милошевича»

— А есть ли у Лукашенко шанс остаться во власти самостоятельным диктатором? Несколько лет назад вы предполагали, что Лукашенко могут сделать предложение, от которого нельзя отказаться, — и он или сдаст Беларусь России, или же его уберут по приказу Кремля, как в свое время Хафизуллу Амина (президент Афганистана до вторжения СССР. — Авт.), заподозренного в возможности сотрудничества с Западом. Что сейчас более вероятно? Или есть третий вариант?

— У Лукашенко нет будущего, как не было его у Милошевича. Но аншлюс Беларуси Россией это, как ни печально, прерогатива России. Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет. Заступиться за эту страну никто не сможет. Конечно, будет сопротивление. Конечно, будут жертвы. Конечно, будет осуждение России Евросоюзом (при молчаливой поддержке Путина Трампом). И тем не менее спасти Беларусь будет невозможно.

Лукашенко сегодня вообще никого не интересует — ни Евросоюз, ни Путина. Но независимая Беларусь — гарантия европейской безопасности, поскольку является буфером между Россией и НАТО. По той же причине Беларусь — плацдарм для российского вторжения в Восточную Европу. Эта банальная истина известна всем, кто хоть раз посмотрел на европейскую карту.

На все это накладываются американские президентские выборы 3 ноября. Если Трамп проиграет, Путину следует поторопиться с оккупацией Беларуси. Если Трамп останется на второй срок — можно не спешить.

— То и дело появляется информация, что в подавлении протестов в Беларуси могут тайно участвовать российские военные или росгвардейцы. Но готов ли Путин к открытому вводу войск — будь то официально в защиту режима Лукашенко, демократии, территориальной целостности Беларуси или под другими лозунгами?

— Безусловно, Путин готов аннексировать Беларусь, и к жертвам он тоже готов. Сидят ли уже в Минске российские спецслужбы и соответствующие подразделения, мне не известно. Но не удивлюсь, если они уже там. Будут ли они задействованы, пока не знают даже в Кремле. Но Беларусь, в понимании Путина, никуда от него не убежит. Единственная ситуация, при которой Беларусь «убегает», это если к власти приходит новое правительство, которое «стремительно» вступает сначала в ЕС, а затем в НАТО. Но «стремительно» вступить никуда нельзя. Это долгий бюрократический процесс. Вступление Беларуси в НАТО Россия, безусловно, не допустит. Не берусь давать советы, но на месте нового белорусского правительства я бы декларировал, что Беларусь в НАТО не вступит — в ответ на гарантию со стороны России не аннексировать Беларусь.

«Никакое белорусское КГБ не спасет Лукашенко от яда или снайпера»

— В прошлые годы протесты «старой оппозиции» были не только антилукашенковскими, но и довольно национально и проевропейски выраженными. Сейчас оппозиция хоть и выходит с бело-красно-белыми флагами и Пагоней, но основные ее требования — уход Лукашенко, наказание виновных в преступлениях против протестующих и свободные выборы. И в то же время многие протестующие высказываются на грани «Путин, введи войска», призывая российского президента повлиять на Лукашенко. Насколько вероятна конспирологическая версия, что ход избирательной кампании (многие участники которой имеют хорошие связи с Россией и пророссийски настроены) и нынешние протесты — результат спецоперации спецслужб РФ для дестабилизации обстановки в Беларуси и «укрощения» Лукашенко или смены его на более послушного и исполнительного руководителя страны?

— Мне в такое трудно поверить. Лукашенко давно себя позиционировал как диктатор. Как партнер и союзник для Европы он был потерян. Для Путина, наоборот, все эти годы он оставался партнером и союзником. Провоцировать Лукашенко на какие-то резкие движения было не в интересах Кремля. Убить Лукашенко Путин всегда может. Никакое белорусское КГБ не спасет Лукашенко от яда или снайпера. России проще захватить Беларусь, когда там тихо и спокойно. Наоборот, пытаться захватить страны в разгар революции, как попыталась сделать Россия в 2014 году в Украине, абсолютное самоубийство. Полагаю, что к революции в Беларуси Россия отношения не имеет.

— Для поддержания своей популярности каждому диктатору нужны «маленькие победоносные войны». Путин стал президентом на фоне Второй чеченской, развязанной после взрывов в Буйнакске, Волгодонске, Москве и неудавшегося взрыва в Рязани. Потом был конфликт вокруг Тузлы, чуть не переросший в вооруженный, российско-грузинская война, война с Украиной, война в Сирии. Сейчас рейтинги Путина падают. Достаточно ли ему для поднятия рейтинга будет предполагаемого «умиротворения» или присоединения Беларуси, или же понадобится очередная война?

— Просчитать уровень популярности или непопулярности Путина в стране, где нет свободы, невозможно. Поэтому не будем этим заниматься. Поскольку Трамп и США устранились от вовлеченности в европейские проблемы, к сожалению, у Путина сейчас ситуация беспроигрышная. Он надеется получить Беларусь без войны. По крайней мере, без объявленной, открытой и очевидной войны. Пока что России эти мелкие хитрости удавались: и в Грузии в 2008-м, и в Крыму в марте 2014-го. Серьезное отличие в том, что в случае Беларуси речь идет о захвате всего государства, а не его части.

В ближайшие дни читайте в продолжении интервью Юрия Фельштинского «ФАКТАМ»: кто кем руководит — Путин спецслужбами или наоборот.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин реализует в Беларуси сценарий, уже дважды опробованный в Украине.

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