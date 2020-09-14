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Мир

Путин решил отозвать резерв российских силовиков, направленных на помощь Лукашенко

22:18 14 сентября 2020
силовики

Во время сегодняшней встречи в Сочи президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пришли к общему мнению, что резерв российских силовиков, которых Кремль держит на границе с Беларусью, вернется на место своей постоянной дислокации.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует издание слова Пескова.

Напомним, переговоры в Сочи между Лукашенко и Путиным продолжалась более 4 часов. На встрече Путин поддержал изменение Конституции Беларуси и пообещал предоставить Минску кредит в размере 1,5 млрд долларов.

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