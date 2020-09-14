"Вашими налогами будут оплачены наши побои": Тихановская обратилась к россиянам после заявления Путина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, прокомментировала слова Владимира Путина о кредите в 1,5 млрд долларов, который он пообещал Александру Лукашенко во время встречи в Сочи.

По ее мнению, кредит должен будет возвращать Лукашенко, а не белорусский народ.

«Мой комментарий — это обращение к гражданам России: «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет», — цитирует слова Тихановской Telegram-канал «Пул Первой».

Ранее Тихановская заявила, что достигнутые в Сочи договоренности между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, будут нелегитимными и «будут пересмотрены новой властью».

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Минске на акциях протеста задержали больше 400 человек.

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