Протестные акции продолжаются только в Минске, задержаны более 400 человек, — МВД Беларуси (фото, видео)

В воскресенье, 13 сентября, в Минске на акциях протеста задержали больше 400 человек. По данным МВД Беларуси, протестные акции уже завершились во всех городах кроме Минска.

Как сообщает Tut.by, кроме задержанных в Минске, еще и в Витебской области, также по данным МВД, задержали 14 участников протестных акций. Правозащитники информируют о задержаниях в Гродно, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Могилеве. В числе задержанных есть и журналисты.

МВД Беларуси также подтвердило использование оружия в Минске: предупредительный выстрел из помпового ружья был сделан силовиками, когда протестующие пытались отбить задержанных.

В МВД информируют, что во всех города, кроме Минска, акции уже завершились. С 19.17 работают все станции метро.

Ранее сообщалось, что в Минске участники акций протеста начали возводить баррикаду.

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