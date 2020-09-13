27.84 / 27.99 32.81 / 33.08
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Протестные акции продолжаются только в Минске, задержаны более 400 человек, — МВД Беларуси (фото, видео)

20:34 13 сентября 2020
Задержание

В воскресенье, 13 сентября, в Минске на акциях протеста задержали больше 400 человек. По данным МВД Беларуси, протестные акции уже завершились во всех городах кроме Минска.

Как сообщает Tut.by, кроме задержанных в Минске, еще и в Витебской области, также по данным МВД, задержали 14 участников протестных акций. Правозащитники информируют о задержаниях в Гродно, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Могилеве. В числе задержанных есть и журналисты.

МВД Беларуси также подтвердило использование оружия в Минске: предупредительный выстрел из помпового ружья был сделан силовиками, когда протестующие пытались отбить задержанных.

В МВД информируют, что во всех города, кроме Минска, акции уже завершились. С 19.17 работают все станции метро.

Ранее сообщалось, что в Минске участники акций протеста начали возводить баррикаду.

239

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

михаил жуков

Группа "Руки вверх" и та поддельная: в оккупированной Макеевке опозорились с концертом на день города

Маша Фокина

По-семейному: внучка Фокина призналась, что «продвинула» деда в ТКГ, потому что у нее «теплые» отношения с Ермаком (видео)

пушилин

Пушилин торжественно вручил боевикам ключи от чужих квартир в Макеевке

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду по случаю помолвки подарил невесте дорогущее кольцо с бриллиантом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер