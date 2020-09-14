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Мир

Тихановская распекла встречу Путина и Лукашенко в Сочи

12:11 14 сентября 2020
Светлана Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментирующая встречу президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, заявила, что достигнутые в Сочи договоренности будут нелегитимными.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, оппозиционерка утверждает, что все результаты встречи Путина и Лукашенко «будут пересмотрены новой властью».

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — заявила Тихановская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тихановская призвала белорусских силовиков отказаться от поддержки действующей власти.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской.

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